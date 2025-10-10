自行車鏈 2026年迎春燕

自行車產業明年有望迎春燕。歐美自行車市場庫存去化接近尾聲，加上電動自行車出現汰舊換新潮，以及各大品牌推出殺手級產品搶市場。巨大（9921）指出，通路端庫存去化後，供應鏈明年可望看到春燕。

美利達表示，目前自行車客戶端，已感受到庫存的確逐漸恢復正常。自行車供應鏈預期，不久後將會感受到溫和、有感的回暖。最大市場歐洲的需求增溫，是帶動自行車市場復甦的主力。

鏈條大廠桂盟表示，認同自行車業者對通路端庫存有效去化的看法，但業者的營收較去年未見成長，主要是去年此時中國大陸市場內銷數字表現很好，但今年相對較弱。先前因疫後解封、對自行車需求下降與美國升息，終端消費需求急凍，自行車供應鏈面對嚴重的庫存問題，苦撐一年多，近期又因經濟不確定因素如關稅等相關議題，客戶下單謹慎。目前供應鏈評估，歐美的庫存水位降低，後續市場將會慢慢變好。

巨大表示，9月自有品牌各市場銷售表現，歐洲市場逐步回穩，荷比盧及英國地區表現尤為亮眼，消費需求正逐漸回升；美國市場也受惠於登山車銷售推廣計劃，單月營收顯示成長；大陸因去年銷售創新高，墊高基期，營收仍呈現年減。儘管全球經濟環境仍具挑戰，巨大集團仍保持穩步前進。

美利達認為，主力的歐洲市場已經出現好轉，這個趨勢愈往西歐與南歐愈明顯，歐洲的自行車成長將是全世界最明顯的地區。

此外，美國市場整體成長不如歐洲，但依品牌別不同有不同的表現，美利達轉投資公司的新車銷售良好，因新產品銷售好，第2季已有不錯的獲利。

【記者邱馨儀／台北報導】自行車大廠指出，在歐美市場通路端庫存有效去化下，業者推出新車款的動作轉趨積極，終端接納熱度也持續上升，例如美利達近期在德國發表新車款，獲得相當正面的回應。巨大的自有品牌也繳出亮眼的成績。

在歐美市場需求增溫下，部分自行車業者的9月營收年衰退幅度，已經逐月收斂，其中，巨大表現較為明顯。業內預期，10月的收斂幅度會更明顯，甚至有機會開始轉為正成長。

巨大9月營收52.2億元，年減13.5%，累計前九月營收479.6億元，衰退16.9%；美利達9月營收22.7億元，年減11.2%，累計前九月營收218.1億元，年減8.6%。

代工大廠愛地雅9月營收1.44億元，微幅衰退0.6%，前九月累計營收19.12億元，微幅成長0.33%。桂盟9月營收3.68億元，年減16.7%，前九月營收36.45億元，小幅衰退4.6%。