海悅攜馥華集團永大興營造 奪中和站、連城錦和站最優申請人

海悅國際（2348）9日公告與永大興營造工程聯手，共同拿下北市府「中和站(捷2)」及「連城錦和站(捷4)」兩大捷運聯開案的最優申請人；海悅表示，這是海悅第二度拿下捷運聯開案，未來兩大案為永大興占90%、海悅持有10%。

海悅指出，集團首筆聯開案為高雄市「捷運橘線O10／黃線Y18衛武營站土地開發案」，是華友聯（1436）、達麗（6177）、海悅三方共同合作，這次為第二筆聯開案。

永大興營造是新北市知名建商馥華集團旗下的關係企業，這次拿下「中和站(捷2)」及「連城錦和站(捷4)」最優申請人，是繼2023年的捷運環狀線板新站捷運聯開案後，再度拿下的捷運聯開案。

馥華集團2023年拿下捷運環狀線板新站捷運聯開案，擬興建為複合式捷運宅，以及今天成功獲選為最優申請人的「中和站(捷2)」及「連城錦和站(捷4)」2大捷運聯開案，累計已有3筆。未來，馥華將積極參與政府捷運聯開案和公辦都更案。

海悅表示，目前「中和站(捷2)」及「連城錦和站(捷4)」兩案產品規劃、可售金額未定，將視未來市況做規劃、調整。

據新北市捷運局先前「中和站(捷2)」、「連城錦和站(捷4)」招商資訊顯示，「中和站(捷2)」萬大線進入新北市第2站，可與環狀線站內轉乘銜接，具有雙捷運交會的千坪大基地優勢，相當適合打造區域優質住宅地標。估計投資金額預估約為28.5億元，基地面積1,138坪，預估可興建地上25樓、地下5層，總開發量體約1萬3,000坪雙塔建築。

「連城錦和站(捷4)」，則位於連城路及錦和路口，基地面積221坪，預估投資金額約4.5億元，可規劃興建地上15樓，總開發量體約2,250坪。地下共構部分已接近完工，投資人僅需興建地上樓層，有助於縮短開發時程並降低成本。