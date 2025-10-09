樂迦竹北廠明年3月啟用 攜手日立集團打造再生醫療交流平台

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

再生醫療CDMO專業公司樂迦再生（6891）近日出席日本BIO JAPAN展會，董事長邱俊榮宣布，樂迦位於竹北的智慧工廠將於2026年3月正式啟用，該廠從設計階段即對標國際最高規格，導入自動化與數位製程管理，目標通過美國FDA GMP 查廠，並成為亞洲區細胞製造的臨床與商業化雙軌樞紐。

樂迦日本子公司董事長劉恆宇演講指出，樂迦自創立以來，積極打造亞洲最先進的 CDMO 細胞製造基地。樂迦目前在自動化細胞培養、智慧製程與臨床製造基地的最新發展。

此外，來自株式會社日立製作所研究開發部門技師長的武田志津（Shizu Takeda）也介紹了細胞自動化製程的最新技術，包括神戶生醫創新園區與 Hitachi Kobe Laboratory 的研發布局、自動化細胞培養的挑戰與解決方案，以及大規模細胞培養設備 iACE2 的應用成果。她也宣布了適用於自體細胞移植等少量培養的新型小型自動化培養裝置 iACE-mini 已由Hitachi High-Tech正式發布。

次世代生物醫藥品製造技術研究組合／日立製作所的村上聖工學（Sei Murakami） 也以「半導體與再生醫療產業結構的對比」為題，說明如何透過產業鏈整合、投資與開放合作，加速細胞醫療技術從研發走向量產與市場應用。

為了將國際展會的熱度延續並轉化為實質合作，樂迦特別於展期間舉辦 「台灣之夜 Taiwan Night」。樂迦創辦人、同時也是大同副董事長吳振隆與董事長邱俊榮共同出席，接待多位日本產學界代表。

邱俊榮表示，樂迦位於竹北的智慧工廠將於明年3月正式啟用，標誌著台灣細胞製造產業邁向國際市場的關鍵里程碑。他強調，該廠從設計階段即對標國際最高規格，導入自動化與數位製程管理，目標通過美國 FDA GMP 查廠，並成為亞洲區細胞製造的臨床與商業化雙軌樞紐。

樂迦再生表示，日本在 iPSC 領域全球領先。例如住友製藥與京都大學 iPS 細胞研究所（CiRA）合作，於 10 月初正式向日本監管機構提出帕金森氏症 iPS 細胞療法的製造與銷售申請，其臨床結果已證實安全且具療效，標誌 iPSC 細胞技術邁向商業化關鍵階段。

樂迦透過與日立集團的緊密協作，正積極對接日本在 iPSC 臨床的領先優勢，目標成為亞洲細胞治療商品化最信賴的 CDMO 夥伴。

董事長 日本 日立

