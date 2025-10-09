台灣奧迪攜手EVOASIS 布建「電車生活圈」

充電營運商 EVOASIS 宣布與台灣奧迪啟動充電服務合作，共同布建「電車生活圈」。本次合作將 EVOASIS 全台最大公共充電網與台灣奧迪純電生活圈串聯，並提供可與各類社區型能源管理（EMS）／電力管控方案相容的家用充電樁選項，協助 Audi 車主一站式完成「買車—裝樁—充電—生活」的全場景用電體驗，純電布局再升級。

台灣奧迪攜手 EVOASIS 啟動充電服務合作包括會員漫遊：Audi 車主可使用 EVOASIS 全台最大充電網，以 App 一鍵啟充全台快/慢充、即時看位與里程規劃，顯著降低續航焦慮；同時 EVOASIS 會員亦可啟動台灣奧迪所有據點之快充樁，雙向擴大使用半徑。

此外經銷前置服務，於台灣奧迪授權經銷商提供家用充電評估與施工對接，交車即同步啟動「車＋樁」服務流程，縮短上線時間。家用充電樁：導入可串聯 EMS 的家用樁與雲端管理，支援動態負載、分時段與費率策略，兼顧居家電力安全與成本優化。

EVOASIS 強調以城市通勤、長途旅遊到休閒生活據點為節點，整合停車、餐飲與周邊店家合作，擴大 Audi 客群的用電與生活服務半徑。以數據化營運提升樁站利用率與穩定性，並配合離峰鼓勵機制，降低電網尖峰負載，實踐品牌對永續的承諾。