85度C拋震撼彈！美食-KY啟動中國關店減損 不排除退出特定區域市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
85℃飲品示意圖。圖／85度C提供
美食-KY（2723）9日公告，董事會決議調整中國大陸市場經營策略，將針對旗下85度C門市獲利不如預期區域進行門市與營運規模優化，並同步調整供應鏈與後勤資源配置。公司表示，本次調整幅度為近五年最大，預估全年關店數將超過40家，市場推估，占整體中國大陸門市比重逾一成，藉此提升營運效率與資源運用效益。

面對中國大陸餐飲市場競爭加劇與消費力疲弱，美食-KY董事會經審慎評估後，決議縮減獲利低於預期的門市，同時優化生產、物流與後勤配置，期望中長期能提升整體獲利能力與股東權益。截至今年6月底，85度C在中國大陸共有441家門市，較年初減少21家。據了解，下半年關店力道將大於上半年，全年關店家數將超過40家，幅度明顯高於過去幾年。

此次調整除門市結構外，也涵蓋供應鏈與生產基地布局。美食-KY中國大陸生產基地目前為「一大三小」，主要中央工廠位於江蘇崑山，並於福建、廣東、浙江杭州設有三座分廠。隨著部分區域門市縮減，公司將同步調整倉儲與物流規模，以確保效率與成本並重。

從財報來看，美食-KY中國大陸市場今年上半年已認列約2億元虧損，若不調整營運結構，2025年恐擴大至逾4億元。美食-KY過去中國大陸市場2021年仍為獲利狀態，自2023年下半年轉虧，2024年虧損持續擴大，去年虧損近4億元。此次優化行動可望改善體質、集中資源於高效區域，為未來重返獲利奠定基礎。

從85度C目前在中國大陸的營運版圖來看，截至上半年以江蘇門市最多，達134家、其次為上海119家、福建也有109家，但在安徽、北京、天津、山東、四川、重慶都是個位數門店，未來退出華北、西南可能性相對高。

對於具體將撤出中國大陸哪些市場，公司表示，預計將於11月上旬公告第3季財報，並於11月中旬召開法人說明會，屆時將進一步說明門市調整進度、供應鏈優化規畫與中長期策略方向。

