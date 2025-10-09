華航第六度執行太空任務 嚴密防震護送福衛八號首顆衛星赴美

「福爾摩沙衛星八號」首顆衛星昨晚由桃機出發前往美國洛杉磯機場，由中華航空777F貨機送抵美國後，再運送至范登堡太空軍基地由SpaceX基地進行發射。華航表示，自1999年首次運送人造衛星以來，這是第六度協助國家太空中心（TASA）載運，肩負重大使命超過25年未曾間斷，一路見證國家太空科技發展的進程。

華航指出，貨運團隊擁有豐富運送的經驗，此次負責載運之「福衛八號」首顆衛星主體及配件總重超過11噸。衛星屬於高敏感設備，需妥善固定於6只大型及特大型貨盤進行運送，以達到嚴密防震的效果，裝卸載時皆使用避震墊避免衛星震動，飛行計畫安排也避開亂流預報區域，同時確保航機在滑行、起飛、巡航及降落各階段，均符合特殊嚴格的震動與溫控要求。

華航表示，由其提供之貨運服務獲各界信任與好評，專業能力深受客戶高度肯定，常態性運送半導體光刻機、封測機台等高科技產品。於2019年成為台灣首家取得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證（CEIV Pharma）的航空公司，疫情期間執行多架次Covid-19疫苗包機，今年再度延續相關認證，持續運送流感疫苗、胰島素、癌症藥物等醫藥品至世界各地。

華航貨運的專業表現也獲頒《Air Cargo News》「亞洲最佳航空貨運」、《Air Cargo World》「全球航空貨運卓越服務獎」、年度航空貨運風雲人物等國際肯定。華航與國際貨運分銷整合平台合作，提供艙位搜尋、即時報價、線上訂艙等一站式（iCargo）服務，持續優化載運品質與效率。