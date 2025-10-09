台灣服裝科技新勢力 聚陽助力獨立設計師登上倫敦時裝周

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
聚陽長期深耕台灣時尚產業，持續投入資源支持本土獨立設計師。聚陽／提供
聚陽（1477）長期深耕台灣時尚產業，持續投入資源支持本土獨立設計師，陪伴他們從創作、品牌發展到跨出國際舞台。聚陽多年來不僅在製造端提供穩健後盾，更透過跨界合作與全球展演機會，協助年輕世代設計師與國際時尚圈接軌，成為台灣設計能量的重要推手。

今年聚陽持續扮演支持者角色，助力台灣獨立設計師登上倫敦時裝周，並在經濟部產業發展署（IDA, MOEA）支持下，攜手資策會與台灣Micro LED顯示技術領導廠商錼創科技（PlayNitride）（6854），運用最新9.38吋可調式穿透率Micro LED透明顯示器，於2026春夏倫敦時裝周（London Fashion Week SS26） 呈現一場「科技×時尚」的跨界展演，為品牌創造沉浸式互動的展示未來。

展演透過Micro LED透明顯示器，將光影動態與實體服裝配件相互交織，為設計師的創意提供嶄新舞台。科技的導入不僅放大品牌作品的美學張力，也讓國際觀眾能更直接感受台灣設計的獨特語彙，帶來前所未有的科技時尚沉浸體驗。

聚陽表示，本次合作不僅展現台灣時尚產業與光電顯示技術的創新能量，也進一步強化設計師理念的傳達力，協助品牌故事轉化為具體且富有情感的互動體驗，拉近品牌與國際買家之間的理解與信任。

錼創表示，未來此技術亦可廣泛應用於精品產業多元場域，如移動式精品櫥窗——可將動態影像與實體商品融合，創造沉浸式的品牌敘事場景；或應用於珠寶展示盒，透過高亮度、高對比的透明顯示，與珠寶實體交錯展現，打造尊貴的感官體驗與視覺張力，進一步提升品牌價值感。

選擇倫敦時裝周作為發表舞台，象徵台灣設計力量在國際時尚舞台嶄露頭角。聚陽表示，將持續結合產業資源與跨域合作，支持新銳設計師發聲，並推動永續創新與文化輸出，為台灣時尚產業開啟更多國際契機。

聚陽 倫敦 時裝周

