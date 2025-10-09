「金龍海嘯」後四都+1縣市預售漲、成屋跌 新舊屋價差拉大

永慶房產集團根據最新實價登錄數據統計發現，第2季六都、新竹縣市預售屋價格持續維持高檔或緩步上漲，成屋價格卻多已呈現修正格局，導致預售與成屋價差持續擴大。

其中，六都、新竹縣市除台北市之外，價差均有拉大情形，並以新北市最為明顯。

新北市2025年第2季預售屋平均單價已達69.9萬元，較去年同期61.6萬元大幅上漲逾13%；而成屋價格則從44萬元微升至44.6萬元，使得兩者價差擴大至25.3萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新北市做為全國人口最多的縣市，具備龐大人口基數與持續的人口紅利。近期隨著捷運擴展與各大重劃區新案陸續進場，帶動預售屋市場供給與價格雙雙攀升。

不過，陳金萍指出，預售價格主要反映了建商對新興重劃區未來增值潛力的樂觀預期，加上土地與營造成本的高漲，使預售案降價不易，相比之下，成屋市場的價格變化更貼近實際買賣成交行情，因此價格波動較為緩和。

台中市方面，第2季預售屋平均單價上升至53萬元，但成屋價格卻從去年同期的32.6萬元小幅滑落至30.8萬元，價差擴大至22.2萬元。

陳金萍表示，台中近年重大建設持續落地，帶來新案供給效應。而當市場反轉之際，成屋價格反應迅速，加上供給充足、擁有入手即住的優勢，使得成屋市場價格持續調整，與預售形成明顯的價差。