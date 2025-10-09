快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

「金龍海嘯」後四都+1縣市預售漲、成屋跌 新舊屋價差拉大

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
永慶房產集團根據最新實價登錄數據統計發現，第2季六都、新竹縣市預售屋價格持續維持高檔或緩步上漲，成屋價格卻多已呈現修正格局，導致預售與成屋價差持續擴大。永慶房產集團提供
永慶房產集團根據最新實價登錄數據統計發現，第2季六都、新竹縣市預售屋價格持續維持高檔或緩步上漲，成屋價格卻多已呈現修正格局，導致預售與成屋價差持續擴大。永慶房產集團提供

永慶房產集團根據最新實價登錄數據統計發現，第2季六都、新竹縣市預售屋價格持續維持高檔或緩步上漲，成屋價格卻多已呈現修正格局，導致預售與成屋價差持續擴大。

其中，六都、新竹縣市除台北市之外，價差均有拉大情形，並以新北市最為明顯。

新北市2025年第2季預售屋平均單價已達69.9萬元，較去年同期61.6萬元大幅上漲逾13%；而成屋價格則從44萬元微升至44.6萬元，使得兩者價差擴大至25.3萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新北市做為全國人口最多的縣市，具備龐大人口基數與持續的人口紅利。近期隨著捷運擴展與各大重劃區新案陸續進場，帶動預售屋市場供給與價格雙雙攀升。

不過，陳金萍指出，預售價格主要反映了建商對新興重劃區未來增值潛力的樂觀預期，加上土地與營造成本的高漲，使預售案降價不易，相比之下，成屋市場的價格變化更貼近實際買賣成交行情，因此價格波動較為緩和。

台中市方面，第2季預售屋平均單價上升至53萬元，但成屋價格卻從去年同期的32.6萬元小幅滑落至30.8萬元，價差擴大至22.2萬元。

陳金萍表示，台中近年重大建設持續落地，帶來新案供給效應。而當市場反轉之際，成屋價格反應迅速，加上供給充足、擁有入手即住的優勢，使得成屋市場價格持續調整，與預售形成明顯的價差。

預售屋 重劃區

延伸閱讀

林口雙語幼兒園虐童被改名「國際膠帶工廠」 網諷：封箱教育

吊銷牌照涉助提早重領牌 致「無形利益289萬」雙北2警遭訴圖利罪

新城際型電動公車加入營運！新北市電巴突破300輛

新北紀錄片獎累計140部優選 協拍培植創作人才

相關新聞

「金龍海嘯」後四都+1縣市預售漲、成屋跌 新舊屋價差拉大

永慶房產集團根據最新實價登錄數據統計發現，第2季六都、新竹縣市預售屋價格持續維持高檔或緩步上漲，成屋價格卻多已呈現修正格...

打房效果現！預售屋價格仍堅挺 成屋價格逐步下滑

「金龍海嘯」席捲全台房市，但卻形成預售、成屋大不同的情況，永慶房屋集團統計，2025年第二季七大都會區預售屋價格仍維持高...

928檔期效應沒了、政策鬆綁利多沒用 住展：9月新屋買氣「低無可低」

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，9月未隨檔期效應回溫，燈號維持衰退的黃藍燈，分數是35.6分，與8月近乎持平，...

包租代管夯！高雄租賃業家數三年激增1.3倍 北市這理由總量最多

台灣房屋集團觀察內政部不動產平台資料，近三年租賃住宅服務業業者家數變化，今年第2季為止，全國租賃住宅服務業業者1,947...

「斯文昌龍」公辦都更簽約 蔣萬安：北大同再現城市新地標

台北市長蔣萬安9日出席「斯文昌龍」公辦都更簽約典禮，與各界共同見證蘭州斯文里整建住宅地區第一件成功招商的公辦都更案正式簽...

樹立城市環境守護楷模 環境部表揚基層清潔隊員辛勞

環境部規劃在15日於嘉義縣舉辦「114年全國模範清潔隊員及模範清潔隊長暨職業安全衛生績優機關表揚典禮」，公開表揚來自全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。