快訊

打房效果現！預售屋價格仍堅挺 成屋價格逐步下滑

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
打房效果逐步出現，預售屋價格雖仍堅挺，但成屋價格逐步下滑。圖／本報資料照片
打房效果逐步出現，預售屋價格雖仍堅挺，但成屋價格逐步下滑。圖／本報資料照片

「金龍海嘯」席捲全台房市，但卻形成預售、成屋大不同的情況，永慶房屋集團統計，2025年第二季七大都會區預售屋價格仍維持高檔或緩步上漲，但成屋價格多已進入修正階段，導致預售與成屋價差進一步擴大。除台北市外，六都價差均明顯拉大，其中以新北市最為突出。

新北市第二季預售屋均價69.9萬元，年增逾13%，成屋僅小幅上升到44.6萬元，價差擴大達25.3萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新北預售價反映重劃區與建商對未來行情的樂觀預期，但成屋價格更貼近實際成交，因此兩者間價差擴大。

台中市預售價53萬元、成屋價30.8萬元，價差擴至22.2萬元；高雄市預售40.6萬元、成屋25.2萬元，價差達15.4萬元。南部市場受信貸管制與買氣轉弱影響，成屋調整更為明顯。

陳金萍指出，預售市場受成本與建商撐盤影響降價不易，成屋則反應真實買氣。隨觀望情緒升溫，價差分化恐將持續擴大。至於台北市則相對穩定，預售屋均價120.2萬元、成屋均價78.4萬元，與去年同期差異不大。

預售屋 建商

相關新聞

「金龍海嘯」後四都+1縣市預售漲、成屋跌 新舊屋價差拉大

永慶房產集團根據最新實價登錄數據統計發現，第2季六都、新竹縣市預售屋價格持續維持高檔或緩步上漲，成屋價格卻多已呈現修正格...

928檔期效應沒了、政策鬆綁利多沒用 住展：9月新屋買氣「低無可低」

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，9月未隨檔期效應回溫，燈號維持衰退的黃藍燈，分數是35.6分，與8月近乎持平，...

包租代管夯！高雄租賃業家數三年激增1.3倍 北市這理由總量最多

台灣房屋集團觀察內政部不動產平台資料，近三年租賃住宅服務業業者家數變化，今年第2季為止，全國租賃住宅服務業業者1,947...

「斯文昌龍」公辦都更簽約 蔣萬安：北大同再現城市新地標

台北市長蔣萬安9日出席「斯文昌龍」公辦都更簽約典禮，與各界共同見證蘭州斯文里整建住宅地區第一件成功招商的公辦都更案正式簽...

樹立城市環境守護楷模 環境部表揚基層清潔隊員辛勞

環境部規劃在15日於嘉義縣舉辦「114年全國模範清潔隊員及模範清潔隊長暨職業安全衛生績優機關表揚典禮」，公開表揚來自全國...

