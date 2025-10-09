聽新聞
0:00 / 0:00
打房效果現！預售屋價格仍堅挺 成屋價格逐步下滑
「金龍海嘯」席捲全台房市，但卻形成預售、成屋大不同的情況，永慶房屋集團統計，2025年第二季七大都會區預售屋價格仍維持高檔或緩步上漲，但成屋價格多已進入修正階段，導致預售與成屋價差進一步擴大。除台北市外，六都價差均明顯拉大，其中以新北市最為突出。
新北市第二季預售屋均價69.9萬元，年增逾13%，成屋僅小幅上升到44.6萬元，價差擴大達25.3萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新北預售價反映重劃區與建商對未來行情的樂觀預期，但成屋價格更貼近實際成交，因此兩者間價差擴大。
台中市預售價53萬元、成屋價30.8萬元，價差擴至22.2萬元；高雄市預售40.6萬元、成屋25.2萬元，價差達15.4萬元。南部市場受信貸管制與買氣轉弱影響，成屋調整更為明顯。
陳金萍指出，預售市場受成本與建商撐盤影響降價不易，成屋則反應真實買氣。隨觀望情緒升溫，價差分化恐將持續擴大。至於台北市則相對穩定，預售屋均價120.2萬元、成屋均價78.4萬元，與去年同期差異不大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言