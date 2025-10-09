快訊

珠海台青自創「Prokan Grills」燒烤爐品牌 獲台北新貿獎金獎企業

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
珠海台青自創「Prokan Grills」燒烤爐品牌，獲「2025台北新貿獎金獎企業」。圖／金駿工業股份提供
珠海台青自創「Prokan Grills」燒烤爐品牌，獲「2025台北新貿獎金獎企業」。圖／金駿工業股份提供

由金駿工業股份有限公司所打造的「Prokan Grills」燒烤爐品牌， 2日獲得台北市政府經濟發展局主辦的「2025台北新貿獎金獎企業」殊榮，該獎項又被譽為「台灣電商界的奧斯卡獎」，目的在表揚在國際市場展現創新力與出口競爭力的傑出企業。由珠海台青、金駿工業業務副總張益睿代表公司領獎。

該公司由前珠海台商協會副會長、金駿工業董事長張家福於1977年創立，深耕燒烤爐領域超過40多年，以打造高品質、兼具設計與功能的戶外燒烤爐系列，產品行銷全球。

近年來，更創立自有品牌 Prokan Grills積極拓展電商通路，成功在北美市場建立品牌知名度，透過跨境電商平台展現具國際品牌的創新與實力。今年，首度參與新貿獎評選，便以亮眼的電商成績與自我品牌策略脫穎而出。

珠海台青、金駿工業業務副總張益睿說，「參與新貿獎的初衷，是希望透過專業評鑑檢視Prokan Grills品牌在電商拓展上的成果，也在市場對比中看見自身的成長與突破。這份榮耀屬於整個公司團隊，感謝主辦單位肯定，讓我們更有勇氣將品牌理念Built for Generations of Gathering持續推向國際舞台。」

張益睿進一步指出，「我們相信，沒有夕陽企業，只有夕陽思維。若仍以舊有的方法重複執行，就難以創造新的結果。金駿從長年代工、缺乏品牌話語權的角色，逐步轉型為能主導市場方向的品牌經營者，這條路雖然艱辛，卻讓我們真正體會到成長與改變的價值。如今，金駿不再只是製造產品，而是持續創造價值與影響力，這正是我們邁向國際舞台的關鍵一步。」

金駿工業將持續以研發與設計為核心，推動「從製造走向品牌」的策略，並以企業永續與戶外生活美學為目標，讓更多消費者在全球市場上體驗到Prokan Grills燒烤爐的卓越品質。

