928檔期效應沒了、政策鬆綁利多沒用 住展：9月新屋買氣「低無可低」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，9月未隨檔期效應回溫，燈號維持衰退的黃藍燈，分數是35.6分，與8月近乎持平，六大構成項目呈現「二升、三平、一降」，預售屋推案量、新成屋戶數上升，成交組數、來客組數、議價率持平，待售建案數分數下滑。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，9月初的新青安排除水位之外，以及換屋族切結期延長兩利多，加上傳統928檔期的話題激勵，本被期待是否振作信心而帶動房市，如今看來績效不如預期。

陳炳辰指出，需求面的追蹤指標建案每周平均來客組數、成交組數各為11.7組與0.7組，分數設定上還是落在最低區間，也就是低無可低的狀態。

陳炳辰表示，9月北台灣新屋市場僅以品牌話題案、相對平價案能攀上單周20組的賞屋量，或是有2組以上的單周成交量，否則不乏案場鴉雀無聲，月底的連假更是等無人。

陳炳辰分析，9月北台灣新屋市場買氣依舊維艱，待售建案數量在1,400多案的高水位，等同疫情階段，除了去化不易之外，928檔期新案進場又是賣不完仍補貨的情勢，賣壓不難想見，當中以新竹地區增量稍多，買盤興致弱、房價高、量體不小等因素均造就數據攀升。

陳炳辰指出，第4季是否有所期待狀況不明，台北市松山區與南港區、新北市林口區、桃園市龜山區、新竹地區的竹北市都有指標案糾結推案進度，影響所及乃北台灣全年推案量有無跌破兆元的慘況，如果買氣與政策仍沒有一定程度打開僵局，要見到年底拉尾盤機率將相當渺茫。

