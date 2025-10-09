包租代管夯！高雄租賃業家數三年激增1.3倍 北市這理由總量最多

台灣房屋集團觀察內政部不動產平台資料，近三年租賃住宅服務業業者家數變化，今年第2季為止，全國租賃住宅服務業業者1,947家，跟三年前同期相較，增加了803家，增幅達70%，而六都、新竹縣市中，以新北市數量增加161家最多，但總數量仍以台北市最多，今年第2季已有380家住宅服務業者登記營業。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，2018年租賃專法上路，租屋市場越來越被重視，包括推動租賃人員證照，推出住宅租賃契約範本，包租代管業如雨後春筍般蓬勃發展，近年政府大力推動租賃補貼以及公益出租人提高免稅額，更加使房東這個職業透明化且制度化，也把租賃住宅服務業的餅持續做大，促進產業規模成長。

張旭嵐表示，目前北台灣三都租賃住宅服務業者加起來就有947家，等於占了全國家數的半數。

張旭嵐指出，北北桃三都工作機會充沛，外地求職的人口眾多，因此仍是租賃需求的發展熱區。在政策的宣導和租賃補助的核對下，房東們逐漸有繳稅的觀念，

此外，張旭嵐分析，許多接手家產的二代無暇管理房產，也需要包租代管業的服務協助，因此讓業者有更多發展空間。

進一步觀察資料顯示，六都中，住宅服務業成長幅度最快的是高雄市，三年增加114家，增幅達131%。

台灣房屋左營R15加盟店店東黃識頻表示，高雄受惠於台積電（2330）進駐，上下游廠商包括日月光（3711）等大廠，業務量也受帶動，人力需求大增，北高雄楠梓區的租賃需求火熱。

另外，黃識頻指出，像小港區因擁有中鋼（2002）、中船、臨海產業園區等就業人口，加上高雄國際機場880億元的改建規劃，小港林園捷運延伸工程、中油大林埔「七接」工程，吸引外地就業人口進駐。

黃識頻指出，由於不少在地供給呈現房東年紀漸增，屋齡、屋況也老化，因此不少房東都乾脆委託包租代管業整理房子，並管理租賃事宜，由於翻新的物件賣相好，加上科技廠員工付租能力強，所以整新過的套房物件都很搶手，常常釋出幾周就順利出租，楠梓小港一帶的分租套房，平均月租都可達1~1.5萬元左右。