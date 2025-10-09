電商拚出貨效率 Coupang 酷澎祭出年假等福利徵求倉儲、理貨等人力

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

電商對倉儲與物流人力需求持續熱絡，Coupang酷澎9日也以優化福利制度、多項津貼等訴求積極爭取人才，投資未來商務產業發展，桃園物流中心積極招募理貨人員、倉儲管理幹部等職位，為地方創造穩定且具發展性的就業機會。

先前Coupang酷澎曾在今年618檔期開出夜班倉儲理貨時薪最高720元，打工族三天就能領近1.8萬元，成為業界話題並吸引大量臨時人力，不過參與者也坦言體力消耗大，工作內容包括搬運、打包、揀貨等都是相當「體力勞動」項目。

Coupang酷澎近期在網路大撒廣告職缺，涵蓋小貨車司機、貨車司機，強調無經驗可申請，月薪35K至80K。今天擴大徵求正式倉儲、理貨等相關人力，強調提供多項優於《勞基法》的福利措施，包括物流員工免費午晚餐、多條通勤接駁車，不限年齡年度健康檢查。入職首年即可享有15天年假與1天生日假，並有相關補助、全勤獎金及人才推薦獎勵金。

Coupang酷澎表示，今年營收屢創新高，歸功於物流中心團隊高效率的表現。為鼓勵員工積極參與流程改善與工作優化，Coupang酷澎物流中心設立「優秀火箭隊友獎」，以現金獎勵肯定表現卓越的團隊成員；針對長期服務的員工，Coupang酷澎物流中心也規劃常態性久任獎金制度，於每年旺季加碼獎勵；近期也推動員工協助方案（EAP），提供24小時關懷與諮詢服務，從職涯發展、心理健康到生活照護，支持員工需求。

