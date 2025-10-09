快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

聽新聞
0:00 / 0:00

「斯文昌龍」公辦都更簽約 蔣萬安：北大同再現城市新地標

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）9日出席「斯文昌龍」公辦都更簽約典禮。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安（中）9日出席「斯文昌龍」公辦都更簽約典禮。圖／台北市政府提供

台北市長蔣萬安9日出席「斯文昌龍」公辦都更簽約典禮，與各界共同見證蘭州斯文里整建住宅地區第一件成功招商的公辦都更案正式簽約。蔣萬安表示，這不僅開啟北大同核心區全新地標的起點，更象徵市府推動都市更新邁出關鍵一步、取得具體成果，具重要指標意義。

蔣萬安及副市長暨台北住都中心董事長李四川、招商最優申請人都美建設股份有限公司董事長曹來春等人共同出席，為蘭州斯文里整建住宅地區首件招商成功之公辦都更案。都美建設股份有限公司規劃以「延續紋理、融入日常」之設計理念，回應社區再生的需求，預計興建地上13層、地下3層建築物，並於地面層規劃店鋪及街角綠意廣場，不僅滿足社區住戶的使用需求，同時兼顧與相鄰住戶的鄰里關係，符合住宅更新的未來趨勢，並承諾取得綠建築標章，打造優質安全之環境。全案預估更新後約可興建樓地板達9,800坪以上，總銷售金額約90億元以上。

「斯文昌龍」為蘭州斯文里整宅地區中斯文里二期社區及其東側建物，基地面積為4,849平方公尺（約1,466.82坪），屬北大同核心地帶，臨近捷運圓山站、民權西路站、大橋頭站及國道交流道，交通便捷。在人文方面，坐擁大同國小、蘭州國中，緊臨樹德公園與大同區行政中心、蘭州市場、衛生中心與蘭州閱覽室等各類公共服務機構，享受完整生活機能且靜謐環境，學區及通勤需求兼顧。

蔣萬安指出，「斯文二期整建住宅」是蘭州斯文里整宅地區首件成功招商簽約的公辦都更案，也是大同區都市更新的重要里程碑。過去歷經長時間的溝通協調，市府團隊與駐點工作站多次召開說明會、傾聽里民意見，從初期分歧到逐步凝聚共識，建立起相互信任的基礎。雖然過程中面臨營建物價上漲、兩度流標等挑戰，但市府始終堅持推動都更的決心，最終促成今日成果。

蔣萬安特別感謝市府同仁、臺北市議員及地方里長的積極協助，也感謝都美建設團隊成為最終申請人，攜手推動大同區的城市再生。他表示，市府近年積極推動公辦都更，案件數已達31件、成長逾2倍，同時在整建住宅更新上亦展現成果，包括水源二、三期及南機場單元三等案皆穩步推進，顯示臺北正全面邁入「大都更時代」。

蔣萬安強調，臺北市有許多老舊建物亟需更新，市府將全力協助並督促如期如質完工，施工期間也會盡量降低對周邊居民的不便，都市更新不僅能改善居住環境與生活品質，更能提升市民的居住安全。面對頻繁地震與氣候變遷的挑戰，確保市民安全是市府推動都更的首要目標，期待未來工程完工之際，能與市民一同見證北大同核心區新地標的誕生。

公辦都更 都市更新 大同 蔣萬安

延伸閱讀

北市普發現金有望？綠提發2萬1藍將提版本 蔣萬安這樣說

2026北市選戰！他點名民進黨「4總統級」強將挑戰蔣萬安

【重磅快評】藍綠會獵輝達 蔣萬安的四面埋伏

輝達用地經濟部放話賴清德才幫忙 賴士葆：以為可拖累蔣萬安連任

相關新聞

「金龍海嘯」後四都+1縣市預售漲、成屋跌 新舊屋價差拉大

永慶房產集團根據最新實價登錄數據統計發現，第2季六都、新竹縣市預售屋價格持續維持高檔或緩步上漲，成屋價格卻多已呈現修正格...

打房效果現！預售屋價格仍堅挺 成屋價格逐步下滑

「金龍海嘯」席捲全台房市，但卻形成預售、成屋大不同的情況，永慶房屋集團統計，2025年第二季七大都會區預售屋價格仍維持高...

928檔期效應沒了、政策鬆綁利多沒用 住展：9月新屋買氣「低無可低」

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，9月未隨檔期效應回溫，燈號維持衰退的黃藍燈，分數是35.6分，與8月近乎持平，...

包租代管夯！高雄租賃業家數三年激增1.3倍 北市這理由總量最多

台灣房屋集團觀察內政部不動產平台資料，近三年租賃住宅服務業業者家數變化，今年第2季為止，全國租賃住宅服務業業者1,947...

「斯文昌龍」公辦都更簽約 蔣萬安：北大同再現城市新地標

台北市長蔣萬安9日出席「斯文昌龍」公辦都更簽約典禮，與各界共同見證蘭州斯文里整建住宅地區第一件成功招商的公辦都更案正式簽...

樹立城市環境守護楷模 環境部表揚基層清潔隊員辛勞

環境部規劃在15日於嘉義縣舉辦「114年全國模範清潔隊員及模範清潔隊長暨職業安全衛生績優機關表揚典禮」，公開表揚來自全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。