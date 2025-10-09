「斯文昌龍」公辦都更簽約 蔣萬安：北大同再現城市新地標

台北市長蔣萬安9日出席「斯文昌龍」公辦都更簽約典禮，與各界共同見證蘭州斯文里整建住宅地區第一件成功招商的公辦都更案正式簽約。蔣萬安表示，這不僅開啟北大同核心區全新地標的起點，更象徵市府推動都市更新邁出關鍵一步、取得具體成果，具重要指標意義。

蔣萬安及副市長暨台北住都中心董事長李四川、招商最優申請人都美建設股份有限公司董事長曹來春等人共同出席，為蘭州斯文里整建住宅地區首件招商成功之公辦都更案。都美建設股份有限公司規劃以「延續紋理、融入日常」之設計理念，回應社區再生的需求，預計興建地上13層、地下3層建築物，並於地面層規劃店鋪及街角綠意廣場，不僅滿足社區住戶的使用需求，同時兼顧與相鄰住戶的鄰里關係，符合住宅更新的未來趨勢，並承諾取得綠建築標章，打造優質安全之環境。全案預估更新後約可興建樓地板達9,800坪以上，總銷售金額約90億元以上。

「斯文昌龍」為蘭州斯文里整宅地區中斯文里二期社區及其東側建物，基地面積為4,849平方公尺（約1,466.82坪），屬北大同核心地帶，臨近捷運圓山站、民權西路站、大橋頭站及國道交流道，交通便捷。在人文方面，坐擁大同國小、蘭州國中，緊臨樹德公園與大同區行政中心、蘭州市場、衛生中心與蘭州閱覽室等各類公共服務機構，享受完整生活機能且靜謐環境，學區及通勤需求兼顧。

蔣萬安指出，「斯文二期整建住宅」是蘭州斯文里整宅地區首件成功招商簽約的公辦都更案，也是大同區都市更新的重要里程碑。過去歷經長時間的溝通協調，市府團隊與駐點工作站多次召開說明會、傾聽里民意見，從初期分歧到逐步凝聚共識，建立起相互信任的基礎。雖然過程中面臨營建物價上漲、兩度流標等挑戰，但市府始終堅持推動都更的決心，最終促成今日成果。

蔣萬安特別感謝市府同仁、臺北市議員及地方里長的積極協助，也感謝都美建設團隊成為最終申請人，攜手推動大同區的城市再生。他表示，市府近年積極推動公辦都更，案件數已達31件、成長逾2倍，同時在整建住宅更新上亦展現成果，包括水源二、三期及南機場單元三等案皆穩步推進，顯示臺北正全面邁入「大都更時代」。

蔣萬安強調，臺北市有許多老舊建物亟需更新，市府將全力協助並督促如期如質完工，施工期間也會盡量降低對周邊居民的不便，都市更新不僅能改善居住環境與生活品質，更能提升市民的居住安全。面對頻繁地震與氣候變遷的挑戰，確保市民安全是市府推動都更的首要目標，期待未來工程完工之際，能與市民一同見證北大同核心區新地標的誕生。