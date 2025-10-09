關稅挑戰尋求解方！精實製造x韌性轉型論壇17日登場

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中巿政府攜手逢甲大學17日舉辦「精實智造x韌性轉型」產業論壇。中市經發局提供
面對國際關稅挑戰，為協助產業尋求具體應對方案，台中市政府經濟發展局攜手逢甲大學舉辦先進智造學院「精實智造 × 韌性轉型」產業論壇，特別規劃關稅因應策略、企業實戰案例及數位轉型歷程三大主題，聚焦市場調整、製程優化與智慧工具導入，期望提供可行經驗，協助產業突破關稅困境、強化國際競爭力。

美中貿易戰持續延燒，關稅壓力已對台灣製造業出口競爭力造成嚴峻挑戰。除生產成本增加外，企業亦須加速調整海外市場布局與供應鏈配置，並同步推進數位化轉型。

經發局表示，論壇將於10月17日上午9時30分在台中福華大飯店17樓福華廳登場，邀請上銀科技副總林明堯與上博科技總經理謝尚亨兩位重量級講者，分享企業如何在全球動盪環境下導入數位技術、提升韌性與競爭力，提供實務操作的成功經驗，協助業界掌握「智慧製造」與「韌性轉型」的最新趨勢。

論壇全程免費，即日起開放報名至10月13日止，名額有限，歡迎企業代表踴躍參加。

經發局指出，台中是全台精密機械與智慧製造重鎮，擁有全國最密集的產業聚落。市府近年透過「企業先進智造學院」及「企業AI應用學院」等課程，推動關稅因應、數位轉型、節能減碳與AI應用等主題，已陸續培訓超過400位學員，協助企業逐步完成智慧化升級。

經發局表示，此次論壇延續政策目標，打造產官學交流平台，協助業界掌握轉型契機、提升國際競爭力，打造更具韌性的產業生態。

更多活動資訊，請洽逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心，或上網報名

關稅 逢甲大學 上銀科技

