樹立城市環境守護楷模 環境部表揚基層清潔隊員辛勞

環境部規劃在15日於嘉義縣舉辦「114年全國模範清潔隊員及模範清潔隊長暨職業安全衛生績優機關表揚典禮」，公開表揚來自全國22縣市之102名模範清潔隊員、10名模範清潔隊長，以及14個推動清潔隊職業安全衛生管理表現卓越之機關，肯定其長年守護環境整潔、維護公共衛生並保障隊員安全之辛勞與貢獻。

環境部表示，清潔隊員平日不分晝夜、風雨無阻，默默守護城市每個角落。今年入選的模範隊員，除了在垃圾清運、資源回收與環境維護等日常工作表現優異，更展現多元事蹟：有人不畏骯髒狹窄的溝渠，堅守清溝維護市民安全；有人主動投入災區協助清理家園；也有女性隊員以專業技術駕馭重型機具，展現任事魄力與細膩溝通能力。同時，他們也持續優化工作流程、推動資源循環、協助查緝非法棄置，在重大災害現場即時投入清理與復原，充分展現專業與使命感。

臺北市政府環境保護局康隊員擔任機械班領班，負責轄區明溝清疏與維護工作，主動參與應變小組積極巡檢溝渠，回報積水情形，無懼惡劣環境，堅守崗位、守護市民安全；新北市政府環境保護局黃郭隊員身為女性駕駛，本身具備鏟裝機等多項專業證照，努力精進自身技能，且善於與民眾溝通協調，有效化解相關爭議；臺南市政府環境保護局江隊員擔任班長，帶領隊員執行各項勤務，主動前往災區協助民眾清理家園，並積極協助隊部設施修繕與政策推動。清潔隊員們在各自崗位上的專業能力，不僅守護環境，更默默承擔基層服務的重任，凸顯無名英雄們的珍貴價值。

環境部進一步說明，模範清潔隊長遴選，今年計有10位隊長脫穎而出。他們在工作調度、團隊領導、環境維護與職業安全管理等面向皆表現優異，並積極推動職安與同仁福利，成為第一線基層的中堅力量，帶領團隊持續精進。

臺北市溝渠清理第一隊管隊長帶領團隊克服萬難，靈活運用人力班與機械班，採交錯施工方式順利完成清疏作業；桃園市平鎮區中隊楊隊長推動「社區定時定點收運，分流垃圾進場時間」制度，有效解決夜間收運量暴增與焚化爐塞車問題，提高垃圾車準點率；屏東縣屏東市公所清潔隊陳隊長將垃圾收運由每週收6日調整為每週收5日，改善人力不足與排班困難，全年人力缺口獲得有效解決等作為，展現了清潔隊長在創新管理、效率提升與團隊照顧上的重要貢獻。

為確保清潔隊員的工作安全，環境部今年同步辦理「地方環保機關推動清潔隊安全衛生業務績效評比」。評比內容涵蓋教育訓練、災害預防、職場健康保護及制度執行等面向，共有14個職安衛績優機關脫穎而出，展現地方政府在提升清潔隊職安衛之持續努力與制度化成果。

臺中市政府環保局將職業安全衛生管理系統由環保局延伸至區隊，更仔細協助落實職業安全衛生政策、推動駕駛監控系統，落實安全駕駛、精進清潔隊員個人防護裝備；雲林縣環保局自辦「清潔隊職業安全衛生推動計畫」，於未達100人之鄉鎮市進行臨場健康服務，並於各鄉鎮市清潔隊進行戶外高氣溫熱危害預防措施；宜蘭縣礁溪鄉公所清潔隊長期努力落實職業安全管理體系，自行辦理臨場健康服務，針對人因性危害與戶外高氣溫危害進行預防措施。前述內容皆展現地方環保機關積極守護清潔隊員之作業安全與健康，努力落實職場職業安全衛生政策與作為。

彭啓明部長表示：「清潔隊員是最值得敬佩的一群人，他們以行動維護環境衛生、守護社會永續；清潔隊長與地方環保機關則是最堅實的支撐力量。此次表揚不僅是對得獎者的肯定，更代表對全國近三萬名清潔隊員的最高敬意。」

環境部強調，將持續與地方政府協力，推動工作環境改善、強化職業安全衛生與專業培訓，讓清潔隊同仁在更安全健康的環境中發揮所長，與全民共同打造乾淨、韌性、永續的生活環境。