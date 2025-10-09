斯文2期簽約了！蔣萬安展都更決心：斯文整宅首招商成功

北市老舊整建住宅斯文里因建物老舊、住宅單元小每戶僅8至12坪，公共空間長年滲水失修，年初更發生火災，住戶盼都更，今公辦都更正式簽約。市長蔣萬安說，這處是斯文整宅第一個招商成功案例，未來將是北大同重要地標，今天簽約也展現台北市推動都更強力的決心與成果。

蘭州斯文里整宅，今天簽約的斯文里二期社區及其東側建物，基地面積4849平方公尺（約1,466.82坪），屬北大同核心地帶，臨近捷運圓山站、民權西路站、大橋頭站及國道交流道，交通便捷。今天公辦都更正式簽約，蔣萬安、副市長暨台北住都中心董事長李四川、招商最優申請人都美董事長曹來春等人出席。

住戶盼都更十幾年的七旬劉姓婦人今天一早就來見證簽約典禮，她說，她嫁來斯文里這邊已經好幾十年，正因為房子太老太舊，漏水一直都修不好，現在住到中壢，得知今天老家簽約，特地回來見證，希望可以盡快都市更新，讓他們有安全、舒服的房子住。

蔣萬安說，整建住宅是市府早期為安置因公共工程被拆遷住戶設立住宅，全台北市共有23處，4處完成重建，現還有19處，屋齡多逾50年以上，但因整宅經歷產權及住戶更迭，權屬更複雜，在溝通及意願整合上相對不易，不過整宅公辦都更，一直是市府的重點項目。

蔣萬安也提到，為了加速台北市19處整宅新生，市府於民國112年10月也公告實施整宅專案計畫推出「增容積、補利息、齊協力」等3大服務，並於114年公告調降整宅公辦都更第二階段意願門檻至8成，加速整宅社區進入第三階段模擬選屋。

截至9月底，北市府已輔導整宅更新推動共計7案，累計超過2600戶，其中包含本案「斯文昌龍」（斯文里二期）、水源二三期、南機場整宅單元三等，分別招商成功並進入都市更新審議階段；至於信維整宅、南機場整宅單元五等，已進入模擬選配作業，南機場單元四也預計於明（115）年招商，其他整宅亦同步積極整合意願中。

北市都發局表示，蘭州斯文里地區共有斯文里一、二、三期與臨近的蘭州國宅共4處整宅，市府偕同台北住都中心成立駐點工作站，長期在地深耕與陪伴，在斯三重建成功為「斯文首善」社區後，斯二因遭遇疫情與烏俄戰爭等大環境變遷影響，工程造價上漲，導致二次統包工程流標，經研議評估，轉軌改以公開徵求出資者方式辦理，並獲得住戶支持，得以整合共253戶（1戶市有）的「斯文昌龍」招商成功。

都發局說，接下來斯一也通過第一階段意願門檻，將續辦第二階段方案評估作業，連同持續溝通整合之蘭州國宅，屆時將共同改造北大同核心區門面。

至於這次的招商最優申請人都美建設，將規畫以「延續紋理、融入日常」設計理念，回應社區再生需求，預計興建地上13層、地下3層建築物，全案預估更新後約可興建樓地板達9800坪以上，總銷售金額約90億元以上。