少子危機驅動 麗文書局轉型校園生活大平台

中央社／ 高雄9日電

許多人的求學記憶中都有著一家「校園書局」，但在學生數量下滑、紙本出版貶值的現在，屹立大專院校半世紀的麗文書局，如今二代接班，用電商通路迎戰新變局，抓緊年輕人的心。

高雄起家　半世紀成全台最大

「我們明年就50週年了。」麗文總經理楊宏文一開場便點出時間縱深。故事要從他的父母談起，他們1976年在高雄師範學院（現高雄師範大學）旁創立名為「高雄復文」的小書局，後為服務教師出書需求而成立出版社，「也是在高師大老師建議下，1985年左右復文進入校園，一直到現在，我們的書局全都在大學裡。」

早期北部知名的校園書局是師大書苑，當時有「北師大，南復文」的說法；如今以麗文為名，直營25家分店，已是全台規模第一。南部大本營外，從北部的政治大學到東部的東華大學，都有麗文據點。

家人同心　坐擁五大出版品牌

從小在書堆長大的楊宏文，接班路越走越坦然，「一開始覺得是負擔，後來轉念，其實沒得選的人生也是一種幸福。」隨著新血加入，楊家事業逐步擴大，1993年楊宏文父母和學界朋友合資成立股份有限公司，父親名字的「麗」加上楊宏文的「文」，「麗文」就這麼誕生了。

接著，1999年併購巨流、駱駝兩家出版社，2005年開始經營英文教材而成立可諾，2008年為出版資訊類書籍成立藍海，這便是目前5個品牌的由來。經過20餘年發展，主力品牌麗文負責較廣泛的出版品與政府標案、巨流主打社科學術，藍海則彈性較大，除了接受自費出版，也代理經銷自有品牌的本版書，「等於出版、發行到通路，上中下游我們自己全包」。

行動無人書店　創造圖書新商模

2016年麗文首度申請經濟部補助，推出「行動無人書店」計畫。楊宏文當時懷著創造圖書業新商業模式的雄心，他解釋構想是訂閱制而非賣書，「我們進駐社區大樓的圖書室，收月費、定期幫社區換書。住戶可透過APP借書、許願想看的新書。」

這項服務曾獲得4、5個社區付費訂閱，童書借閱尤其受家長歡迎，「很多住戶還希望幫忙介紹更多社區。」但由於公司資源有限，加上少子化衝擊教科書、校園書局主業，不得不將重心轉往電子商務，讓計畫喊停。「如果在學校端沒有遇到那麼大的危機，我應該會把很多熱情放在這裡。」楊宏文惋惜地說。

少子化困境　電商、APP助攻實體店

危機驅動轉型，過程中楊宏文勇於找資源，「從我們獲經濟部通過的案子，就看得出轉型軌跡。」

楊宏文說，「早期每個學生都會買教科書，我們一年做上、下學期兩次生意就飽了。」但台灣少子化日趨嚴重，加上學生傾向買二手或甚至不需要書，導致近10年購書率持續下滑；不但書的地位一落千丈，人們購物行為也丕變，線上通路百花齊放，踏入實體店不再必要。

雪上加霜的是，新冠疫情讓來客數斷崖式下滑，促使麗文2021年開始全力經營「麗文校園購」電商平台。楊宏文還申請了經濟部SIIR服務業創新研發計畫、連鎖加盟及餐飲鏈結發展計畫，建置「麗文校園通」APP。從中導入點數、生日禮金等機制，建立會員分類與偏好標籤，強化行銷精準度。此外也創造優惠誘因，推動OMO（線上、線下整合）路徑運作，讓門市和電商、APP相互拉抬。

與博客來等大型電商相比，麗文的利基在於專營大學教材市場，價格更低、品項更齊全。「尤其我們會詢問買家是上哪個老師的課，再回報給出版社，業務能據此計算業績。」這讓教材出版社更樂於合作。幾年努力下，麗文電商平台現已占營業額10%，擁有10萬名以上會員。

不只是書店　轉型食衣住行新通路

「大學是台灣人成長過程中的重要節點，以25家門市規模，每年就是幾萬個新生進來，同時產生幾萬個畢業生。」楊宏文把這項優勢放大，引進商品涵蓋食衣住行育樂。他強調麗文現在是「校園通路」而不只是書店，從3C、摩托車到服飾鞋包、小家電、零食飲料，「我們現在什麼都賣什麼都不奇怪。」

楊宏文指出，大學生市場是兵家必爭之地，此階段通常是人生第一次自主決定要用哪個品牌，出社會後很大機率會持續使用，「品牌可以透過我們進入校園市場，他們也樂於提供學生價。」

以往麗文只有實體門市時「一畢業就放生了」，並不會經營畢業生市場，「但現在就算只有5%畢業生繼續在我們電商消費，就不用怕少子化。」種種嘗試與努力，楊宏文希望麗文如同電商slogan所說，4年大學生活「1460日一起有你」，甚至持續陪伴學子畢業後的每一天。

