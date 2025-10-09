國科會福衛八號首顆衛星啟運赴美 華航協運助力台灣太空產業升空

我國首個自製衛星星系「福爾摩沙衛星八號（簡稱福衛八號）」正式啟動發射前的關鍵步驟。首顆衛星（FS-8A）日前自新竹國家太空中心（TASA）啟運，由華航777F貨機負責運送，於8日晚間順利起飛前往美國洛杉磯，後續將送抵范登堡太空軍基地，由SpaceX執行發射任務。

福衛八號是台灣第一個由國內自主研發、製造與整合的衛星星系，共有8顆光學遙測衛星，其中6顆具1米原始解析度、2顆為小於1米的超高解析度光學遙測衛星。衛星將自今（2025）年起逐年發射，預計2031年完成佈建。相較2017年升空的「福衛五號」2米解析度，福衛八號影像清晰度與觀測頻率皆大幅提升，將強化台灣在全球遙測資料市場的能量。

總統賴清德日前宣布，福衛八號命名為「齊柏林衛星」，向已故導演齊柏林致敬。賴總統表示，齊柏林以空拍鏡頭讓世界「看見台灣」，期盼同名衛星能延續這份精神，「飛得更高、看得更廣」，讓科技成為守護台灣的新視角。

國科會主委兼TASA董事長吳誠文指出，全球太空產業正快速崛起，從低軌衛星通訊、遙測應用到太空資源探勘，太空科技已是全球經濟新引擎。預估至2035年，全球太空經濟規模將達1.8兆美元。台灣憑藉資通訊、精密機械與電機產業優勢，應以國家太空計畫為核心，累積產學研能量、取得飛行履歷（Flight Heritage），帶領國內業者共同進軍兆元太空市場，強化國家安全與經濟韌性。

TASA主任吳宗信補充，福衛八號計畫自2019年啟動，歷經關鍵設計審查、組裝與環境測試等嚴峻挑戰，在三任計畫主持人及團隊接力努力下順利完成。齊柏林衛星自製率高達84%，包括衛星電腦、電力控制、姿態與軌道控制次系統等關鍵元件均為國內研發，堪稱「台灣隊」的重要里程碑。

他進一步指出，福衛八號不僅象徵技術自主，更肩負推動國內產業跨入太空領域的關鍵任務，計畫共與33個產官學研單位合作。若衛星順利運行，合作夥伴可透過任務成果驗證技術成熟度，爭取國際商機。

此次運輸任務由華航承攬，貨運團隊具備多年高科技與精密設備運輸經驗。華航指出，此次負責載運的衛星主體及配件總重逾11噸，屬高敏感性貨物，運送全程採高標準避震與溫控作業。衛星固定於6個大型貨盤，裝卸皆使用避震墊避免震動，航班規劃亦避開亂流區，確保衛星在滑行、起飛、巡航及降落階段的安全。

華航長期承擔我國重大科技與醫藥運輸任務，曾運送半導體光刻機、封測設備及COVID-19疫苗等高價值貨品，並為台灣首家通過IATA醫藥冷鏈運輸認證的航空公司。此次再度協助國家太空中心完成福衛八號運輸，象徵國家科技與民間能量再度成功結合，為台灣太空產業開啟嶄新篇章。