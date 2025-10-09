華航再度執行太空任務 膺載運國家人造衛星赴美

中華航空第六度榮膺載運國家人造衛星赴美任務，8日晚間以 777F 貨機協助國家太空中心（TASA）載運「福爾摩沙衛星八號」首顆衛星至美國洛杉磯機場，再運送至范登堡太空軍基地由 SpaceX 基地進行發射。

華航自 1999 年首次運送人造衛星以來，肩負重大使命超過 25 年未曾間斷，一路見證國家太空科技發展的進程。

華航貨運團隊擁有豐富運送的經驗，此次負責載運之「福衛八號」首顆衛星主體及配件總重超過 11 噸。衛星屬於高敏感設備，需妥善固定於 6 只大型及特大型貨盤進行運送，以達到嚴密防震的效果，裝卸載時皆使用避震墊避免衛星震動，飛行計畫安排也避開亂流預報區域，同時確保航機在滑行、起飛、巡航及降落各階段，均符合特殊嚴格的震動與溫控要求。

華航的貨運服務獲各界信任與好評，專業能力深受客戶高度肯定，常態性運送半導體光刻機、封測機台等高科技產品。於 2019 年成為台灣首家取得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證 (The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma）的航空公司，疫情期間執行多架次 Covid-19 疫苗包機，今年再度延續相關認證，持續運送流感疫苗、胰島素、癌症藥物等醫藥品至世界各地。