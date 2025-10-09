房市對利多沒反應 九月住展風向球維持衰退

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，9月未隨檔期效應回溫，燈號維持衰退的黃藍燈，分數是35.6分，與8月近乎持平，六大構成項目呈現「二升、三平、一降」，預售屋推案量、新成屋戶數上升，成交組數、來客組數、議價率持平，待售建案數分數下滑。

住展企研室總監暨發言人陳炳辰分析，9月初的新青安排除水位之外，以及換屋族切結期延長兩利多，加上傳統928檔期的話題激勵，本被期待振作信心而帶動房市，如今看來績效不如預期，需求面的追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數各為11.7組與0.7組，分數設定上還是落在最低區間，也就是低無可低的狀態，僅少量品牌話題案、相對平價案能攀上單周20組的賞屋量，或是有2組以上的單周成交量。

待售建案數量在1400多案的高水位，等同疫情階段，加上928檔期新案進場，賣壓不難想見。但今年928檔期預估量相當保守，指標案為新北市新莊區的春城建設案，量體約為80億元，其餘推案都在50億元以下，量體稍具看頭的有新北市土城區40億元案量的松陽建設案，與20多億元的新北市鶯歌區、桃園市中壢區的國華、鴻踞建商新案。

陳炳辰指出，第四季是否有所期待狀況不明，台北市松山區與南港區、新北市林口區、桃園市龜山區、新竹地區的竹北市都有指標案考慮推案進度，如果買氣與政策仍沒有一定程度打開僵局，年底拉尾盤機率將相當渺茫。