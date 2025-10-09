快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

房市對利多沒反應 九月住展風向球維持衰退

聯合報／ 記者藍鈞達朱漢崙／台北即時報導
房市對利多沒反應，9月住展風向球維持衰退，分數35.6分，與8月數字持平。 圖／住展提供
房市對利多沒反應，9月住展風向球維持衰退，分數35.6分，與8月數字持平。 圖／住展提供

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，9月未隨檔期效應回溫，燈號維持衰退的黃藍燈，分數是35.6分，與8月近乎持平，六大構成項目呈現「二升、三平、一降」，預售屋推案量、新成屋戶數上升，成交組數、來客組數、議價率持平，待售建案數分數下滑。

住展企研室總監暨發言人陳炳辰分析，9月初的新青安排除水位之外，以及換屋族切結期延長兩利多，加上傳統928檔期的話題激勵，本被期待振作信心而帶動房市，如今看來績效不如預期，需求面的追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數各為11.7組與0.7組，分數設定上還是落在最低區間，也就是低無可低的狀態，僅少量品牌話題案、相對平價案能攀上單周20組的賞屋量，或是有2組以上的單周成交量。

待售建案數量在1400多案的高水位，等同疫情階段，加上928檔期新案進場，賣壓不難想見。但今年928檔期預估量相當保守，指標案為新北市新莊區的春城建設案，量體約為80億元，其餘推案都在50億元以下，量體稍具看頭的有新北市土城區40億元案量的松陽建設案，與20多億元的新北市鶯歌區、桃園市中壢區的國華、鴻踞建商新案。

陳炳辰指出，第四季是否有所期待狀況不明，台北市松山區與南港區、新北市林口區、桃園市龜山區、新竹地區的竹北市都有指標案考慮推案進度，如果買氣與政策仍沒有一定程度打開僵局，年底拉尾盤機率將相當渺茫。

建案 預售屋

延伸閱讀

新城際型電動公車加入營運！新北市電巴突破300輛

新北紀錄片獎累計140部優選 協拍培植創作人才

新北市淡水區崁頂里組超人志工40人 中秋連假助花蓮災後清理

新北市雙溪北38線百米邊坡復建完工 提升居民通行安全

相關新聞

嘉義漁電共生場「沒魚蝦」遭撤照 台泥嘉謙上月有收穫…提異議

台泥嘉謙綠能位於嘉義義竹與布袋間的漁電共生案場F區，去年被嘉義縣政府以「沒有養殖事實」為由，廢止農業許可撤照；嘉謙綠能月...

房市對利多沒反應 九月住展風向球維持衰退

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，9月未隨檔期效應回溫，燈號維持衰退的黃藍燈，分數是35.6分，與8月近乎持平，...

迎戰電能產業契機 工研院首屆「電力認證班」報名開跑

因應AI科技發展與產業持續成長，全球都面臨電力供給無虞與韌性的重大挑戰。電力規畫與系統整合成為策略性關鍵議題，但產業仍欠...

房東想法變了 這都租賃業家數三年大增1.3倍

包租代管業蓬勃發展，台灣房屋觀察內政部不動產平台資料，近三年租賃住宅服務業業者家數變化，今年Q2為止，全國租賃住宅服務業...

連假等嘸人！房市928檔期失靈、賣不完又補貨待售量急升

住展雜誌公布最新預售市調，928檔期失靈，房市燈號維持衰退的黃藍燈，9月指標建案每週平均來客組數、成交組數各為11.7組...

「雇主隱匿無薪假黑數」未通報怕曝光 洪申翰允絕不公布公司名

美國對全球實施對等關稅新稅率已於8月7日上路，台美目前仍在持續密切磋商談判中，但因關稅因素實施減班休息（俗稱無薪假）的事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。