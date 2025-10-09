核融合走進教室！聚界潔能以 AI 與雲端構建全球科研教育平台

核融合新創公司聚界潔能9日宣布，將在第4季推出Fusion Learning Machine，定位為全球首台由AI驅動的桌上型核融合教育裝置。公司表示，透過「雲端智慧平台」及「教學實驗設備」雙主軸，目標把核融合從大型研究機構帶進大學與高中課堂，形成「科學與教育一體化」的生態系。

聚界潔能公司指出，Fusion Learning Machine 與 Fusion AI Data Center分工明確、相互補位。前者是「在課桌上做實驗」的主角，以安全、可重現、可量測為設計核心，Alpha E讓師生在教室就能「看見」原本只有在大型實驗室中才能觀察到的核融合物理現象，並透過 AI 與數據分析建立起對未來能源科學的理解。

後者則是「在雲端做整合」的中樞，把各校與各場域的實驗資料收上來，建立模型與標準流程，提供參數建議、實驗設計參考與品質檢核，支援跨校協作與資料管理。

簡言之，Learning Machine 把核融合「帶進教室」，AI Data Center 則把經驗與數據「做成系統」，兩者結合後，將透過聚界首創的 Alpha-E 核融合教育系統把核融合教育串成全球教育生態：不同地區、不同語言的學生可在同一平台互傳資料、共同比對、協作分析，形成跨校跨境的互學網絡，打破語言與地域隔閡，加快核融合研究的步調。

聚界潔能策略長謝弘輝表示，AI不是把科學換掉，而是把科學拉近。老師在教室做實驗，AI會同步給出參數建議、提醒雜訊問題；學生上傳的數據，AI在雲端幫忙對齊、比對、找關鍵特徵。這代表臺北的班級，能和舊金山、牛津的同學直接對話數據。當大家在同一個標準上學習與驗證，核融合的學習與研究就會更快往前走。

謝弘輝並指出，從教室到雲端的資料循環，讓「會做實驗、看得懂圖、跑得動模型」成為學生的日常技能，「這就是真正把核融合帶進日常教育現場。」

目前合作校院包括加州大學柏克萊分校、普渡大學、索菲亞大學、澳門科技大學、聖保羅大學、亞利桑那州立大學、牛津大學，以及臺灣多所大學。聚界潔能表示，這顯示核融合教育正逐步走出國家實驗室，擴展至更廣泛的學術社群，為清潔能源人才培養建立長期培養管道。

聚界潔能指出，短期將以校園示範與課程整合為主，並持續擴充AI助教內容與遠距協作功能，讓「科學」與「教育」將作為雙引擎並進。在淨零轉型的長線挑戰中，能源科技需要的不只是單點突破，而是大規模、可複製、可擴散的人才與方法。把實驗做進教室，把數據做成系統，讓更多人「看得懂、做得出、比得對」，才有機會把微觀的科學進步，轉化為宏觀的能源變革。