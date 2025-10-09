房東想法變了 這都租賃業家數三年大增1.3倍

包租代管業蓬勃發展，台灣房屋觀察內政部不動產平台資料，近三年租賃住宅服務業業者家數變化，今年Q2為止，全國租賃住宅服務業業者1947家，跟三年前同期相較，增加了803家，增幅達70%。

七都以新北市數量增加161家最多，但總數量仍以台北市最多，今年Q2已有380家住宅服務業者登記營業。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，2018年租賃專法上路，包租代管業如雨後春筍般蓬勃發展，近年政府大力推動租賃補貼以及公益出租人提高免稅額，房東們逐漸有繳稅的觀念，此外，許多接手家產的二代無暇管理房產，也需要包租代管業的服務協助，因此讓業者有更多發展空間。

北台灣三都租賃住宅服務業者加起來就有947家，等於占了全國家數的半數。張旭嵐指出，北北桃三都工作機會充沛，外地求職的人口眾多，因此仍是租賃需求的發展熱區。

進一步觀察，住宅服務業成長幅度最快的是高雄市，三年增加114家，增幅達131%。

台灣房屋左營R15加盟店店東黃識頻表示，高雄受惠於台積電進駐，上下游廠商包括日月光等大廠，業務量也受帶動，人力需求大增，北高雄楠梓區的租賃需求火熱。

另外像小港區因擁有中鋼、中船、臨海產業園區等就業人口，加上高雄國際機場880億元的改建規劃，小港林園捷運延伸工程、中油大林埔「七接」工程，吸引外地就業人口進駐。