快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

臺南市府辦農村社區土地重劃區抵費地開標

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
臺南市政府地政局將辦理4筆農村社區土地重劃區抵費地公開標售。照片／台南市地政局提供
臺南市政府地政局將辦理4筆農村社區土地重劃區抵費地公開標售。照片／台南市地政局提供

臺南市政府地政局將辦理4筆農村社區土地重劃區抵費地公開標售，自10月9日起至11月10日止公告招標，並訂於11月11日上午10時於臺南市政府民治市政中心辦理開標作業。

市長黃偉哲表示，農村社區重劃後可改善農村生活環境品質、兼具地籍產權明確及提升土地使用價值等優勢，市民朋友可把握難得機會，歡迎有興趣且符合投標資格的民眾、法人踴躍參與投標。

地政局長陳淑美表示，本次標售抵費地分布於安定、白河等2個行政區，均屬鄉村區乙種建築用地，採現況標售，請有意願標購者先行勘查。標售底價每平方公尺11,400元至55,500元不等，其中面積較大如安定區中榮段73地號(面積203.66平方公尺)、安定區中榮段73-1地號(面積203.67平方公尺)土地2筆，歡迎各界踴躍參與投標，共同促進農村發展。

地政局進一步說明，有意投標民眾，請於公告之投標期間截止(11月10日)前，以掛號寄達新營中山路郵局第33號信箱，親送本局者不予受理，並訂於11月11日上午10時，於臺南市政府民治市政中心南瀛大樓7樓會議室辦理開標作業。

重劃區

延伸閱讀

柯文哲被控收賄京華城土地扣不扣押？法官今開庭調查

影／賴清德出手輝達落腳松南？蔣萬安曝早帶看地：與中央一起努力

欠稅擔保品 須符三要件

土地自益信託 可重購退稅

相關新聞

嘉義漁電共生場「沒魚蝦」遭撤照 台泥嘉謙上月有收穫…提異議

台泥嘉謙綠能位於嘉義義竹與布袋間的漁電共生案場F區，去年被嘉義縣政府以「沒有養殖事實」為由，廢止農業許可撤照；嘉謙綠能月...

房市對利多沒反應 九月住展風向球維持衰退

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，9月未隨檔期效應回溫，燈號維持衰退的黃藍燈，分數是35.6分，與8月近乎持平，...

迎戰電能產業契機 工研院首屆「電力認證班」報名開跑

因應AI科技發展與產業持續成長，全球都面臨電力供給無虞與韌性的重大挑戰。電力規畫與系統整合成為策略性關鍵議題，但產業仍欠...

房東想法變了 這都租賃業家數三年大增1.3倍

包租代管業蓬勃發展，台灣房屋觀察內政部不動產平台資料，近三年租賃住宅服務業業者家數變化，今年Q2為止，全國租賃住宅服務業...

連假等嘸人！房市928檔期失靈、賣不完又補貨待售量急升

住展雜誌公布最新預售市調，928檔期失靈，房市燈號維持衰退的黃藍燈，9月指標建案每週平均來客組數、成交組數各為11.7組...

「雇主隱匿無薪假黑數」未通報怕曝光 洪申翰允絕不公布公司名

美國對全球實施對等關稅新稅率已於8月7日上路，台美目前仍在持續密切磋商談判中，但因關稅因素實施減班休息（俗稱無薪假）的事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。