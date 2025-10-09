臺南市府辦農村社區土地重劃區抵費地開標

臺南市政府地政局將辦理4筆農村社區土地重劃區抵費地公開標售，自10月9日起至11月10日止公告招標，並訂於11月11日上午10時於臺南市政府民治市政中心辦理開標作業。

市長黃偉哲表示，農村社區重劃後可改善農村生活環境品質、兼具地籍產權明確及提升土地使用價值等優勢，市民朋友可把握難得機會，歡迎有興趣且符合投標資格的民眾、法人踴躍參與投標。

地政局長陳淑美表示，本次標售抵費地分布於安定、白河等2個行政區，均屬鄉村區乙種建築用地，採現況標售，請有意願標購者先行勘查。標售底價每平方公尺11,400元至55,500元不等，其中面積較大如安定區中榮段73地號(面積203.66平方公尺)、安定區中榮段73-1地號(面積203.67平方公尺)土地2筆，歡迎各界踴躍參與投標，共同促進農村發展。

地政局進一步說明，有意投標民眾，請於公告之投標期間截止(11月10日)前，以掛號寄達新營中山路郵局第33號信箱，親送本局者不予受理，並訂於11月11日上午10時，於臺南市政府民治市政中心南瀛大樓7樓會議室辦理開標作業。