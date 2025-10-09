臺南市府辦農村社區土地重劃區抵費地開標
臺南市政府地政局將辦理4筆農村社區土地重劃區抵費地公開標售，自10月9日起至11月10日止公告招標，並訂於11月11日上午10時於臺南市政府民治市政中心辦理開標作業。
市長黃偉哲表示，農村社區重劃後可改善農村生活環境品質、兼具地籍產權明確及提升土地使用價值等優勢，市民朋友可把握難得機會，歡迎有興趣且符合投標資格的民眾、法人踴躍參與投標。
地政局長陳淑美表示，本次標售抵費地分布於安定、白河等2個行政區，均屬鄉村區乙種建築用地，採現況標售，請有意願標購者先行勘查。標售底價每平方公尺11,400元至55,500元不等，其中面積較大如安定區中榮段73地號(面積203.66平方公尺)、安定區中榮段73-1地號(面積203.67平方公尺)土地2筆，歡迎各界踴躍參與投標，共同促進農村發展。
地政局進一步說明，有意投標民眾，請於公告之投標期間截止(11月10日)前，以掛號寄達新營中山路郵局第33號信箱，親送本局者不予受理，並訂於11月11日上午10時，於臺南市政府民治市政中心南瀛大樓7樓會議室辦理開標作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言