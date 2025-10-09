連假等嘸人！房市928檔期失靈、賣不完又補貨待售量急升

住展雜誌公布最新預售市調，928檔期失靈，房市燈號維持衰退的黃藍燈，9月指標建案每週平均來客組數、成交組數各為11.7組與0.7組，全部落在最低區間，也就是低無可低的狀態，

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，9月初新青安排除水位之外，以及換屋族切結期延長兩利多，加上傳統928檔期的話題激勵，業者本來期待可振作信心而帶動房市，如今看來績效不如預期。

他表示，市場以品牌話題案、相對平價案能攀上單周20組的賞屋量，或是有2組以上的單周成交量，其他案場不乏鴉雀無聲，月底的連假更是等無人。

由於買氣依舊低迷，待售建案數量衝上1400多案高水位，等同疫情階段。除了去化不易之外，928檔期新案進場又是賣不完仍補貨的情勢，賣壓不難想見，當中以新竹地區增量最多，買盤弱、房價高、量體不小等因素造就數據攀升。

9月預售推案量為400多億元，雖不比房地合一稅首波實施之際窘況，卻較疫情時期更慘烈，只比8月增80多億元，今年928檔期呈現落漆。

指標案為新北市新莊區的春城建設案，量體約為80億元，其餘推案都在50億元以下，量體稍具看頭的有新北市土城區40億元案量的松陽建設案，與20多億元的新北市鶯歌區、桃園市中壢區的國華、鴻踞建商新案。

新成屋戶數為200多戶，較前月增100多戶，以台北市萬華區的瓏山林新案推出60戶較多，新成屋在早已規畫興建下，很難說延就延，排程上或許本來也是押寶檔期，但今年「犯太歲」只能願賭服輸。

房價仍不見跌勢，開價與成交價還在一成以內，冷氣團籠罩下卻在新北市中和區、新店區都有今年推案創區域新高的揭露，市場也看好台北市北士科新案價碼再攀高，房價雖喊貴但出價很認份，若以降息趨勢或明年選舉有政策紅利的可能性，若沒有更多政經意外，無法看衰房價表現。