嘉義漁電共生場「沒魚蝦」遭撤照 台泥嘉謙上月有收穫...提異議
台泥嘉謙綠能位於嘉義義竹與布袋間的漁電共生案場F區，去年被嘉義縣政府以「沒有養殖事實」為由，廢止農業許可撤照；嘉謙綠能月前與陳姓養殖戶化解歧見，養殖池交由漁青養殖團隊，案場F區已收成泰國蝦、台灣鯛，還有虱目魚待收成，向行政法院提出異議。
台泥嘉謙綠能表示，與陳姓養殖戶達成共識後由台泥漁青養殖團隊接手養殖池，陸續收成泰國蝦和虱目魚。另一名陳姓養殖戶今年出貨8萬台斤台灣鯛、300台斤泰國蝦，目前還有12萬台斤台灣鯛待收成；另一名黃姓養殖戶年底前將收成8500台斤虱目魚，還有一名陳姓養殖戶11月將收成1700台斤泰國蝦。
台泥嘉謙綠能指出，當初縣府因個別養殖戶而廢照時，曾盼縣府考量個案差異，F區案場內3名主要養殖戶穩定養殖，裁處不符比例原則，這幾位守法的漁民目前都還在養殖中，若F區光電板遭強制拆除，不僅將使他們已投放的魚蝦化為損失，更會直接衝擊生計。
台泥嘉謙綠能表示，推動漁電共生過程中，公司從挑戰中學習，選擇正面回應並優化溝通方式，今年在漁光一期案場全面導入產銷履歷協助養殖戶提升競爭力，也在風災後協助正義國小重整校園，為在地長者修繕屋頂，讓案場不只是能源開發，更是對地方長遠承諾。
