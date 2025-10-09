快訊

顏正國肺腺癌奪命！唐玲父同病「2個月就走了」長年一症狀遭輕忽

台中男深夜猛撞民宅「整輛BMW衝入1樓」 8旬老婦熟睡中慘遭撞死

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

嘉義漁電共生場「沒魚蝦」遭撤照 台泥嘉謙上月有收穫...提異議

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台泥嘉謙綠能位於嘉義魚電共生案場F區遭縣府撤銷農業許可，將向行政法院提異議。圖／台泥嘉謙提供
台泥嘉謙綠能位於嘉義魚電共生案場F區遭縣府撤銷農業許可，將向行政法院提異議。圖／台泥嘉謙提供

台泥嘉謙綠能位於嘉義義竹與布袋間的漁電共生案場F區，去年被嘉義縣政府以「沒有養殖事實」為由，廢止農業許可撤照；嘉謙綠能月前與陳姓養殖戶化解歧見，養殖池交由漁青養殖團隊，案場F區已收成泰國蝦、台灣鯛，還有虱目魚待收成，向行政法院提出異議。

台泥嘉謙綠能表示，與陳姓養殖戶達成共識後由台泥漁青養殖團隊接手養殖池，陸續收成泰國蝦和虱目魚。另一名陳姓養殖戶今年出貨8萬台斤台灣鯛、300台斤泰國蝦，目前還有12萬台斤台灣鯛待收成；另一名黃姓養殖戶年底前將收成8500台斤虱目魚，還有一名陳姓養殖戶11月將收成1700台斤泰國蝦。

台泥嘉謙綠能指出，當初縣府因個別養殖戶而廢照時，曾盼縣府考量個案差異，F區案場內3名主要養殖戶穩定養殖，裁處不符比例原則，這幾位守法的漁民目前都還在養殖中，若F區光電板遭強制拆除，不僅將使他們已投放的魚蝦化為損失，更會直接衝擊生計。

台泥嘉謙綠能表示，推動漁電共生過程中，公司從挑戰中學習，選擇正面回應並優化溝通方式，今年在漁光一期案場全面導入產銷履歷協助養殖戶提升競爭力，也在風災後協助正義國小重整校園，為在地長者修繕屋頂，讓案場不只是能源開發，更是對地方長遠承諾。

台泥嘉謙綠能位於嘉義魚電共生案場F區今年陸續收穫台灣鯛、泰國蝦，還有虱目魚待收成。圖／台泥嘉謙提供
台泥嘉謙綠能位於嘉義魚電共生案場F區今年陸續收穫台灣鯛、泰國蝦，還有虱目魚待收成。圖／台泥嘉謙提供

台泥 綠能 泰國

延伸閱讀

全真瑜伽無預警倒閉 嘉義分館停業留3大爛攤待解　

諸羅記玩具城熄燈倒數 嘉義人30年童年回憶見證政治史

南市助業者風災後復養 虱目魚價高峰回落趨穩

鐵路上上下下太離譜 立委陳冠廷籲交通部嘉義大林段納入高架化

相關新聞

年掌握近2萬噸貨源 元家水產稱王之路！三大基石撐起冷凍海鮮龍頭

成立40多年的元家，穩居台灣最大冷凍水產供應商，更憑藉供應鏈韌性、進出貨效率與倉儲管理三大基礎，成為Buffet餐廳及量販龍頭的首選夥伴。

魏哲家親自頒獎！獨家解析李長榮如何打進台積供應鏈、還要進軍折疊手機？

李長榮化工下市後六年多，重新上市有譜嗎？以電子級異丙醇雙循環，獲得台積電供應商大獎肯定後，榮化研發腳步沒停下，還希望打進先進半導體封裝與折疊手機用材料。榮化的轉型速度為何是台灣化工業界第一？李長榮集團總裁李謀偉，在獨家專訪中剖析。

「雇主隱匿無薪假黑數」未通報怕曝光 洪申翰允絕不公布公司名

美國對全球實施對等關稅新稅率已於8月7日上路，台美目前仍在持續密切磋商談判中，但因關稅因素實施減班休息（俗稱無薪假）的事...

嘉義漁電共生場「沒魚蝦」遭撤照 台泥嘉謙上月有收穫...提異議

台泥嘉謙綠能位於嘉義義竹與布袋間的漁電共生案場F區，去年被嘉義縣政府以「沒有養殖事實」為由，廢止農業許可撤照；嘉謙綠能月...

看旺景氣 企業訂尾牙價量雙漲

隨台股屢創新高，企業信心回穩，帶動上市櫃公司提前綢繆尾牙與春酒訂席，桌數與桌價「雙揚」。包括晶華、雲品、六福等飯店集團，...

國產磁磚好苦 一年倒五家

陶瓷公會昨（8）日表示，當前國產磁磚內外受敵，對外有來自印度、東南亞低質量低價傾銷，對內生產成本又面臨天然氣、電價雙雙大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。