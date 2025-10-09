業務人才轉職信義房屋 「挑戰越大、成就越大」成關鍵吸引力

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋盧政揚認為，來自客戶的一句認同、一句感謝，是房仲職涯最大的成就感。（圖:信義房屋提供）
來自保險、汽車等不同領域的業務人才，為什麼選擇跳脫舒適圈，轉換跑道來房仲業？在信義房屋，不少房仲經紀人員過去是其他行業的業務人才，當時因為想挑戰更高難度的不動產銷售、服務更多元的客戶，進而挑戰沒有天花板的獎金收入，才決定轉職，開啟人生另一片天。

信義房屋八德廣豐店專案經理盧政揚年僅20歲時，就立定志向從事業務職，一邊讀大學一邊考取保險經紀人相關證照，並利用課餘時間經營保險工作，為期1年半多；當時系上教授認為他很積極、有想法，建議他到房仲大品牌信義房屋挑戰「不動產業務實習計畫」，既有較高的保障月薪，同時又能學習不動產知識、接觸更多元的客層，未來發展性更佳。

為期半年的業務實習計畫，盧政揚曾歷經不適應，一開始並非那麼順利，靠著「不服輸」、「想努力拚一次」的信念，第五個月順利轉正職，六個月試用期滿決定繼續從事房仲業，並在第二個完整年取得店業績年度第一的殊榮，隔一年晉升專案經理，「與賣保險相比，不動產交易金額高，遇到的客戶輪廓更多元，挫折絕對更多；但來自客戶的一句認同、一句感謝，獲得成就感也大得多！」

盧政揚回憶，自己房仲生涯第一個獨立洽談的案件，初見面帶看，客戶就挑明問「你幾歲？做房仲多久了？你可以嗎？」語氣中滿滿不信任；但盧政揚並沒有任何不安的情緒，因為事前早已備好功課，針對客戶想看的十幾間物件，全都準備好相關資料、投報率換算，甚至稅率的差異都能直接答覆，同時在地圖上標記帶看路線及順序等。帶看結束後，原先抱持質疑態度的客戶告訴他：「年輕人，不錯嘛！」最後不但順利成交，還持續有多次成交。

目前已在信義房屋4年半的盧政揚說，無論過去是否有業務能力，房地產都是一門相當需要投入時間經營、研究的專業，此時，像信義房屋全台直營的大品牌，對於「房仲小白」就是很大加分，客戶信任度高，公司也提供各式系統化的行銷圖資、課程、數位工具，交易流程中遇到大小問題，也有專人可以諮詢，「不怕求助無門、也不用另外花自己的錢」。

信義房屋指出，許多業務背景人才，在過去職涯中已累積了一定的業務力，包括客戶人脈經營、溝通洽談、較高的耐挫力等，轉換跑道之後，信義房屋提供180天完整教育訓練、百堂線上課程，讓零房仲經驗的小白也能順利從新手變熟手；多元的AI工具也是事半功倍的關鍵，例如「TA3系統」，就像第一線房仲經紀人員的小秘書，可從中了解商圈資訊、儲存案件資料等。

而在薪資福利與職涯發展上，信義房屋提供房仲業務人員不限年資與年齡的晉升發展途徑，無論是要參選店長、區主管等管理職，或是持續在業務職上，挑戰商用不動產、土地開發，甚至海外房地產等，都有多元寬廣的舞台；為鼓勵夥伴長久經營、不斷挑戰自我，信義房屋也提供長期發展獎金，曾有TOP Sales領到破千萬獎金的紀錄。信義房屋將於10月22日將舉辦線上業務人才招募說明會，詳情均可上信義企業集團招募官網（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。

信義房屋八德廣豐店專案經理盧政揚（中）轉換跑道至房仲業，闖出一片天。（圖:信義房屋提供）
房仲 信義房屋 保險

相關新聞

年掌握近2萬噸貨源 元家水產稱王之路！三大基石撐起冷凍海鮮龍頭

成立40多年的元家，穩居台灣最大冷凍水產供應商，更憑藉供應鏈韌性、進出貨效率與倉儲管理三大基礎，成為Buffet餐廳及量販龍頭的首選夥伴。

魏哲家親自頒獎！獨家解析李長榮如何打進台積供應鏈、還要進軍折疊手機？

李長榮化工下市後六年多，重新上市有譜嗎？以電子級異丙醇雙循環，獲得台積電供應商大獎肯定後，榮化研發腳步沒停下，還希望打進先進半導體封裝與折疊手機用材料。榮化的轉型速度為何是台灣化工業界第一？李長榮集團總裁李謀偉，在獨家專訪中剖析。

「雇主隱匿無薪假黑數」未通報怕曝光 洪申翰允絕不公布公司名

美國對全球實施對等關稅新稅率已於8月7日上路，台美目前仍在持續密切磋商談判中，但因關稅因素實施減班休息（俗稱無薪假）的事...

嘉義漁電共生場「沒魚蝦」遭撤照 台泥嘉謙上月有收穫...提異議

台泥嘉謙綠能位於嘉義義竹與布袋間的漁電共生案場F區，去年被嘉義縣政府以「沒有養殖事實」為由，廢止農業許可撤照；嘉謙綠能月...

看旺景氣 企業訂尾牙價量雙漲

隨台股屢創新高，企業信心回穩，帶動上市櫃公司提前綢繆尾牙與春酒訂席，桌數與桌價「雙揚」。包括晶華、雲品、六福等飯店集團，...

國產磁磚好苦 一年倒五家

陶瓷公會昨（8）日表示，當前國產磁磚內外受敵，對外有來自印度、東南亞低質量低價傾銷，對內生產成本又面臨天然氣、電價雙雙大...

