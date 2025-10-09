北美市場下單放緩 台紡織業拚度過關稅衝擊

快訊

中央社／ 紐約8日專電
紡拓會在駐紐約辦事處舉行拓銷洽談會，紐約辦事處副處長張麗賢（前排中）與業者、北美廠商合影。中央社

受到川普關稅與美國可能出現通膨影響，經營北美紡織產品市場的台灣業者，面臨接單放緩與成本大幅提高等挑戰。紡拓會今天在駐紐約辦事處舉行拓銷洽談會，業者以開發特殊功能性產品，尋找成長新品牌，度過全球產業鏈重組難關。

6間台灣織品業者今天在駐紐約辦事處開放空間舉行拓銷洽談會，提高媒合北美品牌與台灣廠商的合作機會，駐紐約辦事處副處長張麗賢到場。

美國總統川普（Donald Trump）4月2日對全球宣布廣泛、稅率不等的對等關稅，推動美國再工業化，震撼全球產業，自由貿易下的傳統供應鏈出現重大變化。

川普關稅雖聚焦科技產業、工業原材料與個別國家，但美國是全球最大的紡織產品消費國，中低價位主要品牌多集中在北美，高進口關稅與零售物價提升造成營運不確定性。

出席洽談會的彩昱企業總經理廖大裕表示，明年壓力很大，廠商要面對許多競爭者升級，台廠空間再被擠壓。競爭者升級之前台灣還有獨特東西，如今台灣優勢已受影響。

他說，油電等成本增加讓廠商比較辛苦，但還是會找出路，開發功能性特殊產品。

廖大裕指出，北美市場有停滯狀況，對方減少下游需求導致競爭更激烈，還有關稅影響與廠房外移等挑戰。關稅對生產成品的業者損失比較大，因為直接輸美需支付關稅，但轉往第3地就不一定。

紡織業拓展會專員高德潤分析，美國經濟未必很好，有延遲下單狀況，對布料業者造成影響但較不直接，只要出口國是第3國，就以印尼、越南等國的關稅為準。

他說，關稅對手套、帽子、襪子等配件影響很大，因為有些廠商直接投放美國品牌，數量可能超過業界一半，可能面臨30%以上關稅，與日韓的15%差別近一倍，但還是要繼續推廣。

高德潤說，關稅導致廠商與品牌業者邊走邊看，有些廠商要求下游業者吸收關稅成本，自然會壓縮到營運；紡織業需開發新產品與降低成本，尋找具成長性的新品牌。

