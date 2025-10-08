日本人氣咖啡「％ Arabica」 插旗台中北屯機捷特區

從香港紅到京都、全球擁有逾120間分店的日本精品咖啡品牌「% Arabica」，8日正式進駐台中，插旗北屯機捷特區南興北二路與敦富路口，與新案「永尚謙玥」接待中心共用一個基地，開幕首日即吸引大批網紅及粉絲湧入店內，人氣十足。

永尚建設表示，與「% Arabica」攜手合作，期望這場跨界聯名，能為台中房市帶來全新潮流元素。

位於南興北二路與敦富路口的「永尚謙玥」接待中心，建築外觀宛如一座小型美術館，極簡卻又吸睛，部分空間就成了「% Arabica」品牌台中首發店，這也是該品牌首度與建商異業結盟。

從香港紅到京都的「% Arabica」，由創辦人東海林克範（Kenneth Shoji）於2013年創立，以「%」象徵枝頭上的咖啡豆，品牌主打極簡美學與生活細節，從香港起家後成功打進京都，再一路拓展至世界各大城市，目前全球擁有超過120間門市。

2022年品牌首度登台，在台北信義區象山入口開出首店，2024年進駐中山商圈後迅速累積人氣，如今首度進軍台中，引發市場高度關注。由於每次新店開幕總是吸引大批排隊人潮，如今第三間門市落腳台中，也再度掀起咖啡朝聖熱潮。

「% Arabica」品牌台灣負責人李偉倫表示，北屯區是台中市人口最多的行政區，加上與建商理念相同，因此在籌備一年後，選擇在北屯機捷特區開設快閃店試水溫，最快一年內就會在台中尋找適合展店的新據點。

「永尚謙玥」專案經理賴育德表示，該案產品規劃25至37坪、二至三房格局，8月進場以來銷售不俗，平均單價55萬元。由於賞屋客進來接待中心都會招待咖啡，與「% Arabica」品牌攜手合作，既有話題性，也為新建案帶來人氣，讓接待中心不只是接待中心，而是一個城市新場景。

台中建商與精品咖啡跨界行銷，豐邑建設率先做出成功示範。2024年在松竹路三段與山西路口打造「文心 O’LIVE建築美學館」，攜手韓系精品咖啡品牌「Ten Thousand Coffee」，將接待中心變身為城市美學概念館，瞬間成為網美打卡新地標，開幕初期天天大排長龍，近期更推出一公升咖啡，被網友稱作「續命神飲」、掀起洗版熱潮，讓案場話題持續發酵。