陶氏化學火災效應 PE價看漲 台廠有甜頭

陶氏化學（Dow Chemical）在美國德克薩斯州弗里波特（Freeport）的化工廠近日發生火災，造成該廠高達200萬噸的PE（聚乙烯）生產基地停產，可能導致供應緊俏而牽動台鏈。法人預期，國內三大PE生產廠台塑（1301）、台聚、亞聚等公司可望受惠。

根據外電，陶氏在該廠區有四座PE工廠，陶氏並未說明哪一座工廠受到影響，但產量和出口恐受影響，美國國內價格看漲，也有望帶動亞洲PE價格。 不過也有法人認為，目前亞洲PE市場供過於求，陶氏化學火災影響性如何仍待觀察。

根據外電，陶氏化學的美國德州廠是全世界最大的PE製造廠，年產能達200萬至250萬公噸之間，該廠於6日發生火警，雖然已在7日凌晨將火勢撲滅；但陶氏7日股價收盤仍下跌3.9%，同業PE生產商利安德巴塞爾股價則逆勢上漲 0.9%。

陶氏化學位於德州的工廠是該司旗下在美國規模最大的工廠，工廠佔地面積約7,000英畝。據陶氏化學公司網站介紹，德州化工廠生產的產品佔陶氏美國產品近一半，及其全球銷售產品的大約五分之一。

法人分析，陶氏化學在美國德州自由港的PE總產能約為每年200-250萬公噸。用於生產包括LDPE、LLDPE和HDPE在內的全系列聚乙烯產品，以滿足全球不同市場的需求。該基地是陶氏全球供應鏈的戰略核心，也是其競爭優勢的重要來源。