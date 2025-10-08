陶氏化學火災效應 PE價看漲 台廠有甜頭

經濟日報／ 記者謝柏宏吳孟真／綜合報導

陶氏化學（Dow Chemical）在美國德克薩斯州弗里波特（Freeport）的化工廠近日發生火災，造成該廠高達200萬噸的PE（聚乙烯）生產基地停產，可能導致供應緊俏而牽動台鏈。法人預期，國內三大PE生產廠台塑（1301）、台聚、亞聚等公司可望受惠。

根據外電，陶氏在該廠區有四座PE工廠，陶氏並未說明哪一座工廠受到影響，但產量和出口恐受影響，美國國內價格看漲，也有望帶動亞洲PE價格。 不過也有法人認為，目前亞洲PE市場供過於求，陶氏化學火災影響性如何仍待觀察。

根據外電，陶氏化學的美國德州廠是全世界最大的PE製造廠，年產能達200萬至250萬公噸之間，該廠於6日發生火警，雖然已在7日凌晨將火勢撲滅；但陶氏7日股價收盤仍下跌3.9%，同業PE生產商利安德巴塞爾股價則逆勢上漲 0.9%。

陶氏化學位於德州的工廠是該司旗下在美國規模最大的工廠，工廠佔地面積約7,000英畝。據陶氏化學公司網站介紹，德州化工廠生產的產品佔陶氏美國產品近一半，及其全球銷售產品的大約五分之一。

法人分析，陶氏化學在美國德州自由港的PE總產能約為每年200-250萬公噸。用於生產包括LDPE、LLDPE和HDPE在內的全系列聚乙烯產品，以滿足全球不同市場的需求。該基地是陶氏全球供應鏈的戰略核心，也是其競爭優勢的重要來源。

美國 乙烯

延伸閱讀

美國對等關稅衝擊勞工 勞團提減班休息入法等建議

美媒：美國商界忠告華府 對中國要清醒要強硬

巴西啟用全球最大「蚊子工廠」 每周產1.9億隻只為對抗登革熱

美國政府停擺 大陸駐美使館：期待續推貿易談判

相關新聞

看旺景氣 企業訂尾牙價量雙漲

隨台股屢創新高，企業信心回穩，帶動上市櫃公司提前綢繆尾牙與春酒訂席，桌數與桌價「雙揚」。包括晶華、雲品、六福等飯店集團，...

國產磁磚好苦 一年倒五家

陶瓷公會昨（8）日表示，當前國產磁磚內外受敵，對外有來自印度、東南亞低質量低價傾銷，對內生產成本又面臨天然氣、電價雙雙大...

遠東HAPPY GO 打造兌點盛會

遠東集團會員點數生態圈HAPPY GO打造跨通路、跨域多元回饋兌點盛會，即日起卡友到HAPPY GO全通路兌點，就有機會...

科技、金融業尾牙最豪氣

今年企業尾牙預算明顯上修，科技與金融業最為豪氣。飯店業者觀察，受惠股市對經濟復甦的正向表現，包括AI供應鏈、記憶體廠、電...

泰山告街口胡亦嘉涉侵占

泰山投資街口支付36億元股權交易案風波又起，昨（8）日又傳出，泰山近期具狀指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「...

管理錦囊／台灣大哥大總經理林之晨 當好領導人 七大關鍵

台灣大哥大總經理林之晨上任六年，分享自己擔任CEO的心得，更給同在學習「做一個更好的領導人」的管理者七大關鍵重點（Key...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。