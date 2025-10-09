歐盟鋼鐵關稅 中鋼：積極尋求豁免

歐盟執委會7日已正式提案，將免關稅鋼鐵的進口配額減半並對超額進口徵收50%關稅。中鋼（2002）指出，歐盟為中鋼冷軋鋼品的主要出口市場之一，但比重不高，仍會積極尋求豁免。

此外，中鋼將同步積極拓展其他地區的外銷機會，持續強化精緻鋼品的推廣與開發，以提升整體產品的附加價值。中鋼指出，2021年至2024年中鋼外銷歐盟冷軋鋼品，占整體外銷比重約4%至9%，今年1月到7月的占比約5%，比重相對低。

上市鋼廠主管說，歐盟將鋼材進口配額削減一半，超出的部分遭課50％高關稅，以保護歐洲鋼鐵產業，由於目前美國對全球鋼鐵課徵50%關稅，除了英國是20%以外，因此很多鋼材銷美已經陷入死局，大部分都轉往歐洲、中東、拉丁美洲等地，如今歐盟再高築貿易高牆，對鋼廠將是考驗。

上市鋼廠主管指出，有必要開始尋找其他出口市場，瞄準南亞、中東、非洲等可開發的區域。

中鋼專家說，包括美國與歐洲鋼鐵都不能自給自足，更多的限制只會造成進口成本增加，進一步導致區域通貨膨脹，歐盟鋼鐵產業的問題是競爭力低，尤其俄烏戰爭後，來自俄羅斯的低價天然氣中斷，歐洲能源成本墊高，因此鋼鐵業經營愈發困難。

據歐洲鋼鐵協會統計，光是去年歐盟的鋼廠就已裁員1.8萬人，並關閉了1,200公噸產能，而過去15年間歐洲鋼鐵業已經減少約十萬個工作機會，目前相關行業的從業人員只剩下約30萬人，情況惡化中。