遠東HAPPY GO 打造兌點盛會

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
遠東百貨各分店周年慶陸續開打，使用HAPPY GO App兌換紅利券可獲得加碼點數回饋。 HAPPY GO／提供
遠東百貨各分店周年慶陸續開打，使用HAPPY GO App兌換紅利券可獲得加碼點數回饋。 HAPPY GO／提供

遠東（2903）集團會員點數生態圈HAPPY GO打造跨通路、跨域多元回饋兌點盛會，即日起卡友到HAPPY GO全通路兌點，就有機會獲得Switch 2瑪利歐賽車世界主機組；HAPPY GO亦持續助攻百貨周年慶，祭出線上線下優惠活動，凡至遠東百貨旗下百貨消費滿1,000元並成功累點，有機會抽星宇東京雙人機票。

HAPPY GO App也特別規劃「紅利券」兌換專區，使用200點即可兌換遠東百貨「100元電子紅利券」。

HAPPY GO擁有全球近百萬實體與線上累兌點通路，即日起至12月31日於HAPPY GO全通路兌點，不論是實體通路消費兌點、HAPPY GO App多元的點數兌換專區，或是一鍵做公益的愛心捐點，皆符合兌點行為資格，可獲得現今最熱門的Switch 2瑪利歐賽車世界主機組。

第二重凡是HAPPY GO App銅點以上會員，於10月10日、11月11日及12月12日Double Day，享有「10點兌」超值驚喜兌活動，鑽點會員可兌換200元百貨即享券、金點會員則可兌100元百貨即享券、銀點會員享有50元超商購物金、銅點會員則享有25元超商購物金，所有HAPPY GO App會員還可以享有10點兌10,000點抽獎資格，享有點數1,000倍放大機會。

遠百周年慶陸續在各分店登場，TheMall遠企購物中心則於昨（8）日開跑，HAPPY GO為百貨大添柴火，即日起至12月31日至遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心及TheMall遠企購物中心，使用HAPPY GO APP累點且單筆消費滿1,000元，就有機會獲得星宇航空東京雙人機票。

APP 瑪利歐賽車 消費

延伸閱讀

迎百貨周年慶 HAPPY GO兌點、累點抽Switch 2與星宇東京雙人機票

微風新任品牌大使亮相超驚喜 全球百貨首位AI代言人誕生

遊戲機三分天下 細數供應鏈

新竹大遠百周年慶預購開跑 挑戰10億業績

相關新聞

看旺景氣 企業訂尾牙價量雙漲

隨台股屢創新高，企業信心回穩，帶動上市櫃公司提前綢繆尾牙與春酒訂席，桌數與桌價「雙揚」。包括晶華、雲品、六福等飯店集團，...

國產磁磚好苦 一年倒五家

陶瓷公會昨（8）日表示，當前國產磁磚內外受敵，對外有來自印度、東南亞低質量低價傾銷，對內生產成本又面臨天然氣、電價雙雙大...

遠東HAPPY GO 打造兌點盛會

遠東集團會員點數生態圈HAPPY GO打造跨通路、跨域多元回饋兌點盛會，即日起卡友到HAPPY GO全通路兌點，就有機會...

科技、金融業尾牙最豪氣

今年企業尾牙預算明顯上修，科技與金融業最為豪氣。飯店業者觀察，受惠股市對經濟復甦的正向表現，包括AI供應鏈、記憶體廠、電...

泰山告街口胡亦嘉涉侵占

泰山投資街口支付36億元股權交易案風波又起，昨（8）日又傳出，泰山近期具狀指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「...

管理錦囊／台灣大哥大總經理林之晨 當好領導人 七大關鍵

台灣大哥大總經理林之晨上任六年，分享自己擔任CEO的心得，更給同在學習「做一個更好的領導人」的管理者七大關鍵重點（Key...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。