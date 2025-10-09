遠東HAPPY GO 打造兌點盛會

遠東（2903）集團會員點數生態圈HAPPY GO打造跨通路、跨域多元回饋兌點盛會，即日起卡友到HAPPY GO全通路兌點，就有機會獲得Switch 2瑪利歐賽車世界主機組；HAPPY GO亦持續助攻百貨周年慶，祭出線上線下優惠活動，凡至遠東百貨旗下百貨消費滿1,000元並成功累點，有機會抽星宇東京雙人機票。

HAPPY GO App也特別規劃「紅利券」兌換專區，使用200點即可兌換遠東百貨「100元電子紅利券」。

HAPPY GO擁有全球近百萬實體與線上累兌點通路，即日起至12月31日於HAPPY GO全通路兌點，不論是實體通路消費兌點、HAPPY GO App多元的點數兌換專區，或是一鍵做公益的愛心捐點，皆符合兌點行為資格，可獲得現今最熱門的Switch 2瑪利歐賽車世界主機組。

第二重凡是HAPPY GO App銅點以上會員，於10月10日、11月11日及12月12日Double Day，享有「10點兌」超值驚喜兌活動，鑽點會員可兌換200元百貨即享券、金點會員則可兌100元百貨即享券、銀點會員享有50元超商購物金、銅點會員則享有25元超商購物金，所有HAPPY GO App會員還可以享有10點兌10,000點抽獎資格，享有點數1,000倍放大機會。

遠百周年慶陸續在各分店登場，TheMall遠企購物中心則於昨（8）日開跑，HAPPY GO為百貨大添柴火，即日起至12月31日至遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心及TheMall遠企購物中心，使用HAPPY GO APP累點且單筆消費滿1,000元，就有機會獲得星宇航空東京雙人機票。