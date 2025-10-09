泰山告街口胡亦嘉涉侵占

泰山（1218）投資街口支付36億元股權交易案風波又起，昨（8）日又傳出，泰山近期具狀指控街口金融科技公司負責人胡亦嘉涉嫌侵占其中「購買老股」的14億元。

昨日有一篇透過第三方發布卻以泰山立場陳述的新聞稿指出，泰山多次發文給台新銀提醒應禁止街口金科動支該「代收」帳戶資金。泰山對外出示由胡亦嘉親筆簽名、簽署日期2023年5月8日的本票，其交割的先決條件「須在街口金科於收到泰山款項後六個月內取得經濟部許可」，證明當時胡亦嘉收受泰山公司這筆認購老股的價款是「代收」「專款專用」性質，胡亦嘉和街口金科無權動用。

街口金科昨日發出嚴正聲明，強調報導錯誤，呼籲政府與主管機關切勿配合泰山公司，否則形同幫助通緝犯，最終，相信法院會還給街口金科一個公道。

街口金科指出，第三方發布報導指暫時狀態處分為保勝公司與泰山公司於商業法院之爭議，與街口金科無關，街口金科更無收到任何法院禁止動支股款之命令，保勝公司及泰山公司新經營團隊利用媒體散布不實訊息。

台新銀行昨表示，尊重法院裁判，對於客戶帳戶之管理亦遵循法令規定辦理，絕無不依法行事或延誤情事。

泰山公司指控，2023年5月胡亦嘉代表街口金科、Dorian與泰山簽署股份買賣協議書，Dorian以每股近25元高價出售街口金科（每股淨值0.97元）14億元老股給泰山，泰山另認購22億元增資股，總交易金額36億元。

此外，泰山指控同年5月8日，公司發布「董事會決議取得街口金科40.39%股權」重訊，且當天就將36億元匯入街口金科的台新銀帳戶。其中，14億元老股交易，約定「Dorian公司須於六個月內取得投審會許可」及「無任何法令、裁判或政府機關禁止股權買賣案」為交割條件；否則泰山公司毋須付款，街口金科必須依約返還。