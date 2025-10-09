國產磁磚好苦 一年倒五家

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

陶瓷公會昨（8）日表示，當前國產磁磚內外受敵，對外有來自印度、東南亞低質量低價傾銷，對內生產成本又面臨天然氣、電價雙雙大漲，以及房市買氣萎縮，近一年已有五家磁磚製造廠歇業或停產；公會強調，國產磁磚已在賠本經營，鑑請政府重視及輔導。

陶瓷公會指出，當前國產磁磚經營不僅無降價空間，且苦撐度日；長期以來，對外需面對來自印度及東南亞的低質量、低價磁磚傾銷，且這類國外進口的磁磚產品不必符合國家標準CNS，也不需檢驗，讓彼此建立在不公平的競爭上，侵蝕國產磁磚市場。

對內方面，陶瓷公會表示，因天然氣及電價雙雙大漲，讓國產磁磚生產成本大增，不僅產品已無利潤，原先應該反映生產成本、調漲售價，卻又因進口磁磚低價傾銷，以及國內建築產業萎縮、需求減少，讓國內磁磚產業陷入激烈競爭、市場價格陷入不健康的競爭環境，導致國產磁磚賠本經營。

陶瓷公會強調，近一年多來，國內工業用天然氣連續上漲七次，由每立方公尺8.6002元，漲到每立方公尺14.5719元，一年多來天然氣漲幅高達71.31%；工業用電部分，售價也連漲四次，電價漲幅達63.5%。

陶瓷公會表示，國內磁磚業者面臨天然氣及電力兩大主要生產成本之能源大漲，已推升總生產成本上升超過9%，大多數業者只能苦撐度日。

國內陶瓷產業產品，包括建築用的磁磚、工業用的陶瓷、衛浴用的及飲食用的碗、盤、杯、鍋等，都是民生不可或缺的傳統產業；國內磁磚廠已從全盛時期128家，降至現在、僅剩22家，目前年產值約120億元左右。

