胡智鈞接掌日月町複合式商場營運長 打造南投商場新體驗

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
日月町複合式商場位於前往日月潭的愛蘭交流道旁，被譽為「全台最美休息站」。業者提供
精英開發集團8日宣布，旗下「芭蕾城堡酒店」營運長胡智鈞即日起接任「日月町複合式商場」營運長一職，全面負責商場營運策略、品牌定位、市集策展及顧客體驗統籌。此一人事布局不僅象徵組織調整，更代表著品牌從飯店跨足商場，深化南投觀光體驗的重要轉型里程碑。

日月町複合式商場於去年8月1日開幕，被譽為「全台最美休息站」，位於前往日月潭的愛蘭交流道旁。 該商場特色包括純白現代建築、日系蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）、東京人氣咖啡廳（WIRED CAFÉ），以及多個在地品牌、特色餐飲、購物選物和休息區。今年前三季吸引逾80萬人流，帶動約6,500萬元營收。

芭蕾城堡酒店與日月町屬同一經營團隊，此次任命將胡智鈞在親子旅宿領域的成功經驗，延伸至商場營運舞台，展現企業推動「空間內容化、活動主題化、品牌策略化」的跨界企圖。

胡智鈞深耕飯店與觀光產業多年，歷任多家旅館品牌營運要職，擅長品牌重塑、主題化營運與社群聲量操作。接手芭蕾城堡酒店後，他帶領團隊從營運架構到市場溝通全面革新，成功將品牌推進親子旅宿核心市場，不僅創造話題，更帶動營收與媒體曝光雙成長。

芭蕾城堡酒店於2024年與2025年連續兩年，榮獲《食尚玩家旅宿大賞》「最佳親子飯店」票選肯定，成為全台親子族群心目中的首選話題飯店。他善於將主題體驗，結合市場節奏與品牌聲量，讓旅宿不僅是住宿，更是一場沉浸式的生活品牌體驗。

此外，他亦身兼「台灣輕奢旅宿萃」品牌主理人，負責品牌架構、營運策略與風格溝通，串聯全台多家優質旅宿，共同打造兼具設計感與在地精神的輕奢品牌平台，深化旅宿產業的品牌意識與對話空間。

「我看見的不只是商場空間，而是一個能承接旅人停留、匯聚在地創意與觀光價值的平台。」胡智鈞說，將把芭蕾城堡在品牌營運與聲量操作上的成功經驗，完整導入日月町的每一場活動、每一次合作與每一處體驗細節之中。

胡智鈞表示，未來日月町將陸續推出親子主題活動、市集策展、品牌聯名與地方共創企劃，從傳統購物場域，升級為「值得停留、值得分享」的南投觀光中繼站。這不僅是一場角色轉換，更是一項全新的任務進化，展現南投商場體驗的新篇章。

芭蕾城堡酒店連續兩年榮獲《食尚玩家旅宿大賞》「最佳親子飯店」票選肯定。業者提供
芭蕾城堡酒店營運長胡智鈞，即日起接任日月町複合式商場營運長。業者提供
親子 觀光 平台

