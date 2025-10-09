聽新聞
科技、金融業尾牙最豪氣

經濟日報／ 記者嚴雅芳林勁傑／台北報導

今年企業尾牙預算明顯上修，科技與金融業最為豪氣。飯店業者觀察，受惠股市對經濟復甦的正向表現，包括AI供應鏈、記憶體廠、電子代工、金控業今年都將桌數與預算提高，展現獎勵員工的豪氣手筆。

漢來美食（1268）透露，高雄地區以電子與房仲業為主力，百桌以上大單占三成；台北大單以金融業為主，整體來說百桌占比約8%，顯示金融、科技尾牙最願砸重金。

觀察金融業，富邦金2025謝年會活動主題為「富邦領航，閃耀迎新」，共將舉辦兩場，台北場於2026年1月24日將於南港展覽館一館舉辦，高雄場1月31日將在高雄展覽館南館舉辦，參與人數各約1.6萬人、4,000人巷（預計席開約1,600桌、400桌巷）。

合庫金表示，今年度集團尾牙採區域中心與各營業單位自行規劃辦理，另總行及金控各子公司共同於總行大樓文康中心辦理，並規劃摸彩、團體表演等活動。

因應合併，過去台新金控與新光金控分別於南港展覽館不同樓層舉行的旺年會，預計將於2026年首次共同舉辦，規模超過兩萬名員工參與，成為歷年最大盛會。

今年不少企業提前訂席，或改以部門獨立舉辦「分流尾牙」，讓整體形式更加多元靈活。

科技、金融業尾牙最豪氣

