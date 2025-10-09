聽新聞
看旺景氣 企業訂尾牙價量雙漲

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
上市櫃公司提前綢繆尾牙與春酒訂席，桌數與桌價「雙揚」。聯合報系資料照
隨台股屢創新高，企業信心回穩，帶動上市櫃公司提前綢繆尾牙與春酒訂席，桌數與桌價「雙揚」。包括晶華（2707）、雲品、六福等飯店集團，平均桌價全面上調，且不少漲幅達雙位數。企業今年普遍加大尾牙預算，對明年景氣與產業前景充滿信心。

晶華表示，受惠AI與半導體產業熱潮，大型企業尾牙桌數明顯成長，周五至周日的晚宴時段幾乎滿檔。企業普遍願意提高預算犒賞員工，讓平均桌價較去年提升約15%。同時，整體企業預算回升，百桌以上的大型宴會明顯增加。今年500桌以上場次超過七場，最大規模達1,300桌，主要來自科技與半導體產業。

雲品也說，目前已預定的企業客戶中，桌價1.5萬元以上的訂單占三成，桌價成長15-20%。大型外燴更是熱門搶手，今年已接單的大型外燴主要落在北部，目前已承接7,000桌以上，最大單一場次高達1,100桌，2026年初大型外燴的尾牙與春酒總體成績可望比去年成長10％，也可望挑戰刷新過去的歷史紀錄，可超過1萬桌以上。

漢來美食表示，今年台北與高雄漢來飯店的尾牙接單桌數預估分別為4,500桌和7,500桌，目前接單皆已達九成，周五到周日全滿。平均桌價上漲5~8%，主要反映在人力與食材成本增加。今年亦觀察到北部地區不少企業續訂明年度尾牙、甚至簽約到後年情況。

台北君悅表示，今年館內餐廳與宴會廳尾牙價格較去年平均漲幅約8%，有別於以往尾牙方案以中餐廳包廂、宴會廳桌息優惠為主要訂席大宗，今年新增義大利餐廳的包場／半包場西式派對優惠，有超過15場訂單。

六福集團表示，尾牙高峰落在明年1月，目前整體接單有七成、假日已達九成滿，宴會廳平日桌價提高至2萬元，漲幅12.4%，假日每桌22,800元上調至每桌23,800元起，漲幅約4.4%。

寒舍集團同樣接單暢旺，整體已達七成滿。旗下寒舍艾美維持原價，台北喜來登則每桌調漲2,000元、漲幅約11%

尾牙

