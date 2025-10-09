連鎖效應／開店成功密碼 掌握三個數字

開店經營有三個關鍵密碼必須掌握，首先是總投資額預算；其次，損益平衡點營業額；第三則是回收周期。

這三個數字決定一家店是否有連鎖經營的價值。開店的商家千千萬萬，但連鎖企業卻鳳毛麟角，為什麼開店不等於連鎖呢？答案就藏在獲利與回收的密碼中。

曾有企業說：開店的預算交給設計師去掌握；也有企業說：第一次開店怎麼會編製預算呢？而多數開店創業者則是以自己手邊可動支的資金做為預算。

開店預算是由設計費（含監工）、裝潢工程費、機電空調、生財設備和第一次進貨所組成，基本預算一坪8至12萬之間，坪數愈小單價愈高。有些開店新手僅裝潢費一坪就十多萬，還不含空調和設備，一間30坪的小店投資近500萬的比比皆是，這不是信不信任，或是有沒有經驗，抑或是有多少花多少的態度，而是自己沒有主張，自然就會被人牽著鼻子走。

開店預算要有三等分的概念，即設計裝潢、設備投資和經營期周轉金1:1:1，開店總投資在一開始就要有明確的預算。

接下來就是計算損益平衡點營業額，之前曾在專欄專文分析過，損益平衡點營業額公式是FC＋VC+P＝S，簡意為：固定成本＋變動成本＋利潤＝營業額，計算損益平衡點營業額時，利潤先計0。新店開幕是一天的事情，但經營卻是長長久久的，經營者一定要對於損益平衡點營業額了然於心，踏實建立經營的目標。

開店經營的成本主要是由房租、進貨、人事和雜支所組成，但還有一項經常會被忽略的就是折舊攤提，折舊攤提和前面所提的開店總投資息息相關，再加上期初虧損侵蝕周轉金的部位，而折舊攤提的方法有兩種：

一、標準折舊法：一般中小型店，折舊期多會設在24或36個月回收開店總投資額，而中大型的店折舊期則會長達60至72個月。

二、快速折舊法：企圖心強的經營者會運用快速折舊的方式，將門店期初所有的淨利都用於折舊回收，達成不到一年的時間就回收本金的效果。

欲發展連鎖在建立模式之後，就要繼續複製開店，但對於小本經營者而言，開第二家店的錢怎麼來？此時快速折舊的好處就顯現了。

也有一些開店老闆跟我抱怨，想開第二家店招同仁入股，但同仁多數不願意，我通常會反問：同仁為什麼會入股呢？同仁在店冷暖自知，店舖賺不賺錢同仁心裡有數，再加上回收期若是漫漫長路，將心比心不難理解。

總投資額預算、損益平衡點營業額和回收周期，這三個密碼決定著同仁會不會投資，更決定了一家店可否發展連鎖。