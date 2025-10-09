瑪格麗特談品牌與領導／等待伯樂 不如成為伯樂

「老闆，好久不見」，合作超過15年的好夥伴，還沒坐下來就拉著我的手一直搖，自己看著她，也笑得合不攏嘴，真的是好久不見了，有時候做夢都還會夢到她呢。

「慢慢說，我也帶了一瓶好酒，我們兩個細細品嘗，好好聊」，這回換成她笑得合不攏嘴了。

酒過三巡，她提起她的生意狀況，生意模式，以及和她團隊合作的狀態，我邊聽邊點頭，真開心他們做的不錯，也幫助了一些中小企業。

「老闆，你相信嗎？」，她突然臉色凝重的起來，「我現在公司一年賺的錢，沒有以前我個人在你那邊時賺的多」，我靜靜地聽著。她看我沒說話就繼續說。

「我覺得你以前都有看到我們的價值，而且也願意付對應這個價值的錢，但現在外面真的很辛苦，有時候夜半夢迴，看那個數字還滿挫折的」，我還是靜靜地聽著，因為不確定她只是要找人訴苦，還是在提出問題。

「老闆，我聽說您在做中小企業的評審，而且也幫很多CEO做諮詢，您覺得現在世道是不是錢比以前更難賺？多數企業賺的利潤是不是也這麼低？你覺得這個產業還有未來嗎？」她睜大了眼睛看著我。

「請問你同仁拿的薪水是跟同業差不多，還是更高？」我問了第一個問題，「嗯…」她遲疑了一下，「比較低一點，但我在年底時都會讓每個人分紅，這樣做是希望讓大家更有ownership，才能快速把餅做大」，她又特別再做了解釋。

「請問你和客戶的合作是一次性專案，還是年約？續約率大概幾成？」，我問了第二個問題。她歪著頭想了很久。「現在客戶的狀況都很不確定，整個市場也很不穩定，所以大部分客戶都是先做案子，年約比較少，續約率不高，應該不到兩成吧」。

很多人都說在我那邊拿到他們這輩子最高的薪水，有著最大的舞台，之後在其他地方，他們就很難再碰到這麼慷慨的人。他們不能理解，為什麼再也碰不到這麼慷慨的人。

我個人覺得其實是我的幸運，我碰到了這麼多對的人，老天庇祐，讓我也能夠看到他們的價值，而且有一個地方能夠把他們的價值放到最大，並且讓他們拿回他們應該有的報酬，這不是我慷慨，是我們大家一起共創價值。

她認為現在世局很亂，找不到伯樂，更找不到慷慨的伯樂。她的認知是對的，因為她的認知也會成就她最終的結果。

真正關鍵是在於：你認為你的價值有多大跟你有沒有碰到伯樂是絕對相關。過去證明了只要找到伯樂，就可以支付符合你價值的回報，但由於找不到慷慨的伯樂，所以你只好接受低於你價值的回報。

而當你的「認知」是：你要等慷慨的伯樂時，主動權就不在你手上。

我的「認知」是：你是一個領導，肯定是伯樂，但你更要當那個「慷慨的伯樂」，創造出符合你認知價值的市場回報，這樣你也才能夠去回應你團隊的價值。否則就像我之前在《外傷CEO，內傷的每一天》書中說的，不管你如何抱怨外界，當你沒辦法支付團隊應有的價值時，你其實就是在賤賣團隊。

這個世界不複雜，在我的身上也得到了印證：

一、當你想要有人對你慷慨，你要先對別人慷慨。

二、領導的價值是在團隊上建構出來的，也只有領導讓「團隊的價值」能在市場上有相對應的回報，領導的價值才有可能放到最大。

三、「信任」是經營客戶最重要的價值：沒有累積，就沒有信任，而沒有信任，就不太可能有利潤，更別談複利。

「認知」是所有行動的起點，也決定了最後的終點。任何一個領導都必須是個伯樂，真正的伯樂不是「慷慨」，而是「如實」，因為只有這樣「千里馬」才會一直在旁邊，並吸引更多的千里馬。