管理錦囊／台灣大哥大總經理林之晨 當好領導人 七大關鍵

經濟日報／ 黃晶琳
台灣大哥大總經理林之晨分享自己六年來擔任CEO的心得，認為要做一個更好的領導人必須落實七大關鍵。 台灣大／提供
台灣大哥大（3045）總經理林之晨上任六年，分享自己擔任CEO的心得，更給同在學習「做一個更好的領導人」的管理者七大關鍵重點（Key Takeaways）。他認為，要相信你的團隊、做組織的良心、一點一滴累積文化、勇敢改正錯誤、新創是你的高倍數望遠鏡、跑起來吧。最後則是沒有奇蹟、只有累積。

相信團隊 扮演組織良心

林之晨認為，既然已經把能找到最對的人、放在最對的位子上，接下來能做的，就是相信他們，相信他們能完整評估機會與挑戰、優勢與缺陷、時間與空間，而後做出此刻最好的決定，當給予你的團隊信任、賦予他們能量，你會發現，神奇的事情，將一再發生。

「領導人的工作，不只是設定長期遠景，更是扮演組織的良心。」這讓林之晨擔任CEO愈久愈有感。

他認為，組織經常需要面對天人交戰的決策，尤其是企業愈大，涉及的利害人愈多元，CEO必須帶領大家，判斷哪些事情是表面功夫、是求自保、是一時的短期利益，哪些事情是對客戶、股東、員工、供應商、對環境，真正的長期價值，跟大家一起做出真正「善」的決定。

林之晨更認為，文化是驅動每個人，在每一刻作出重要決定的關鍵。他表示，組織除了共同的目標與結構分工，最終讓每個人可以在每一刻做出對的決定，靠的就是文化，不僅是貼在牆上的標語，作為CEO，清楚自己想要的文化，必須在行進間、舉手投足、每次開口給予回饋之間，去刻劃文化，非常重要。

正確決策 勇敢面對錯誤

勇敢改正錯誤更是CEO需要面對的現實。林之晨認為，當認知到錯誤已在發生，就該勇敢面對它，用最大的力氣去改正它。

人都會犯錯，但對手不會原諒你，千萬不要讓錯的人、錯的決策，在這競爭激烈、變化加速的戰場，造成組織未來無法挽回的結果。

從新創出身的林之晨，即使進入大企業「台灣大哥大」多年，他仍然認為，「新創是你的高倍數望遠鏡」。

他強調，尤其是在AI高速發展的時代，未來可以是你的助力，也可以顛覆你的存在。關注、幫助、投資新創（尤其AI新創），或許會有財務收益，但無論如何，都是給你的一個高倍數望遠鏡，把未來看得更清楚、想的更清楚。

林之晨自認，很幸運，同時經營台灣大與AppWorks，把未來看得更透徹，鼓勵所有領導人，都該掌握這個望遠鏡。

「跑起來吧。」是慢跑近10年，每星期固定晨跑三、四次，每次5至10公里的林之晨衷心的建議。

他認為，運動讓體力更好、更專注、思緒更清晰，一整天也心情更好。跑步的禪定過程，潛意識也會把孵化結果上傳，提供超多好創意。

跑步是開心的運動，不是跟任何人比賽，速度、距離都不重要，有運動、開心，那就好！

最後，林之晨強調，人生沒有捷徑，經營事業也沒有，不要追求奇蹟，但一定要持續累積。

林之晨 台灣大哥大 運動

