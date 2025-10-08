高鐵、交通部挺國片「96分鐘」 史哲：戲劇刺激與真實安全能共存

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵為支持國片，8日舉辦「藝文饗宴」，邀高鐵和交通部員工觀賞，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲等也連袂出席。聯合報系資料照
台灣首部以高鐵為題材的電影《96分鐘》票房已破1.6億元，台灣高鐵（2633）為支持國片，8日舉辦「藝文饗宴」，邀高鐵和交通部員工觀賞，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲等也連袂出席，陳世凱受訪表示，「96分鐘」是台灣第一部交通類型電影，但真實的台灣高鐵，希望它安全穩定舒適。

台灣高鐵公司今日舉辦「藝文饗宴」活動，安排高鐵員工觀賞電影《96分鐘》，並邀請交通部陳世凱部長、鐵道局楊正君局長，與史哲董事長連袂出席，高鐵員工和交通部員工約有近200人響應。

陳世凱表示，這部電影可能是台灣第一部交通類型相關的，交通部想要了解電影的具體跟內容。他還沒看這個影片之前聽說劇情非常懸疑、緊湊而且緊張。不過對真實的台灣高鐵而言 ，希望它是安全穩定舒適，懸疑、緊張跟刺激的部分就留在電影院。

高鐵董事長史哲則說，身為交通事業單位，可以看到台灣有如此交通類型電影大製作，耗費相當大工程，如今開花結果，票房直衝而上。甚至有可能成為台灣第一名的電影，戲劇想像的刺激跟現實生活交通運輸的安全是可以共存的，希望大家坐在電影院享受聲光的刺激，坐在高鐵可以享受舒適安全。

「96分鐘」是指一部台灣2025年上映的災難動作電影，是台灣影史首部以高鐵為題材的作品，利用高鐵的緊湊時速感營造出緊張刺激的氛圍。

電影 高鐵 票房

