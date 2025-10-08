快訊

百威黑心豬腸流竄全台！北市府勒令停業 6月起曾去過這些店家要注意

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

AI取代誰？報告揭「科技業職位最危險Top 4」 這領域反而人才荒

聽新聞
0:00 / 0:00

明年景氣超樂觀？上市櫃公司砸重金辦尾牙 五大飯店集團桌價全面喊漲

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
尾牙示意圖，圖為華碩尾牙場景。記者林澔一／攝影
尾牙示意圖，圖為華碩尾牙場景。記者林澔一／攝影

尾牙旺季將至，今年企業訂席熱潮明顯提前，隨著台股屢創歷史新高，企業信心回穩，帶動上市櫃公司尾牙與春酒桌數與桌價「雙揚」。包括晶華（2707）、雲品（2748）、六福（2705）、漢來（1268）及寒舍（2739）等飯店集團，尾牙平均桌價全面上揚，且不少增幅達雙位數。飯店業表示，企業今年普遍加大尾牙預算，對明年景氣與產業前景充滿信心。

晶華表示，受惠AI與半導體產業熱潮，大型企業尾牙桌數明顯成長，目前整體接單率相當理想，周五至周日的晚宴時段幾乎滿檔。企業普遍願意提高預算犒賞員工，讓平均桌價較去年提升約15%。同時，整體企業預算回升，百桌以上的大型宴會明顯增加。今年500桌以上場次超過七場，最大規模達1,300桌，主要來自科技與半導體產業。

雲品也說，目前已預定的企業客戶中，桌價1.5萬元以上的訂單占了三成，桌價成長15~20%。大型外燴更是熱門搶手，今年已接單的大型外燴主要落在北部，目前已經承接7,000桌以上，其中最大單一場次高達1,100桌，2026年初大型外燴的尾牙與春酒總體成績可望比去年成長10％，也可望挑戰刷新過去的歷史紀錄，可超過1萬桌以上。

漢來美食表示，今年台北與高雄漢來飯店的尾牙接單桌數預估分別為4,500桌和7,500桌，目前接單皆已達九成，周五到周日全滿。平均桌價上漲5~8%，主要反映在人力與食材成本增加。今年亦觀察到北部地區不少企業續訂明年度尾牙、甚至簽約到後年情況，顯示整體企業對經濟前景與營運展望具信心。

台北君悅表示，今年館內餐廳與宴會廳尾牙價格較去年平均漲幅約8%，有別於以往尾牙方案以中餐廳包廂、宴會廳桌息優惠為主要訂席大宗，今年新增了義大利餐廳的包場／半包場西式派對優惠，亦有超過15場訂單，顯示企業尾牙型態愈來愈多元。

六福集團表示，蛇年尾牙高峰落在明年1月，目前整體接單已有七成、假日已達九成滿，宴會廳今年升級了場地硬體與服務內容，加入舞台、花藝、音響包套，平日桌價提高至2萬元，漲幅12.4%，假日每桌22,800元上調至每桌23,800元起，漲幅約4.4%。

寒舍集團同樣接單暢旺，整體已達七成滿。旗下寒舍艾美維持原價，台北喜來登則每桌調漲2,000元、漲幅約11%，顯示五星飯店尾牙戰已提前白熱化。

尾牙 漢來美食

延伸閱讀

王一博掀包場熱潮！「熱烈」跳街舞帥炸　強勢攻占冠軍

板橋凱撒「南洋料理吃到飽」880元起！每週僅三天、延長到年底 暢吃「逾20道現做料理+自助吧」 敦親睦鄰「最高再享85折」

鹿草牛奶香米結合奮起湖鐵路便當 推廣在地好滋味

台積電、上市櫃Q3獲利預期將繳出佳績 10月台股衝向27K

相關新聞

明年景氣超樂觀？上市櫃公司砸重金辦尾牙 五大飯店集團桌價全面喊漲

尾牙旺季將至，今年企業訂席熱潮明顯提前，隨著台股屢創歷史新高，企業信心回穩，帶動上市櫃公司尾牙與春酒桌數與桌價「雙揚」。...

高鐵、交通部挺國片「96分鐘」 史哲：戲劇刺激與真實安全能共存

台灣首部以高鐵為題材的電影《96分鐘》票房已破1.6億元，台灣高鐵（2633）為支持國片，8日舉辦「藝文饗宴」，邀高鐵和...

台日交流CCS論壇 環境部：目標2035年減碳600萬噸

為加速台灣淨零轉型，環境部8日舉辦「淨零關鍵力—二氧化碳捕捉後封存（CCS）國際論壇」，環境部政務次長謝燕儒致詞時強調，...

高雄國賓飯店都更案鄰房訴願被駁回 大陸建設表明：全案將順利重建

高雄國賓飯店都更案鄰房訴願被駁回，大陸建設表明：重建將順利推動。

車美仕獲1111人力銀行幸福企業金獎

和泰集團（2207）旗下車美仕持續建立幸福職場與投入社會公益活動，積極響應和泰集團推動的永續公益理念，2025年成果涵蓋...

國際建築之作「磐鈺雲詠」上樑 立序台中國際建築視野

中部豪宅建商磐鈺營建機構，在台灣大道核心地段的國際建築之作「磐鈺雲詠」，於8日舉行上樑典禮，也象徵建築工程迎來重要的里程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。