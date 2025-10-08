外有低價低質傾銷、內有成本高壓 陶瓷公會：國產磁磚業一年倒五家

陶瓷公會8日指出，當前國產磁磚經營環境腹背受敵，不僅無降價空間，且苦撐度日；長期以來，對外需面對來自印度及東南亞的低質量、低價磁磚傾銷，且這類國外進口的磁磚產品不必符合國家標準CNS，也不需檢驗，讓彼此建立在不公平的競爭上，侵蝕國產磁磚市場。

對內方面，陶瓷公會表示，因天然氣及電價雙雙大漲，讓國產磁磚生產成本大增，不僅產品已無利潤，原先應該反映生產成本、調漲售價，卻又因進口磁磚低價傾銷，以及國內建築產業萎縮、需求減少，讓國內磁磚產業陷入激烈競爭、市場價格陷入不健康的競爭環境，導致國產磁磚賠本經營。

陶瓷公會強調，近一年多來，國內工業用天然氣連續上漲七次，由每立方公尺8.6002元，漲到每立方公尺14.5719元，一年多來天然氣漲幅高達71.31%；工業用電部分，售價也連漲四次，電價漲幅達63.5%。

陶瓷公會表示，國內磁磚業者面臨天然氣及電力兩大主要生產成本之能源大漲，已推升總生產成本上升超過9%，大多數業者只能苦撐度日。

惟陶瓷公會指出，近一年來，已經有5家磁磚製造廠歇業或停產，面對內憂外患的經營困境，國產磁磚已無降價空間、更是陷入賠本經營窘境，鑑請政府能重視及輔導，讓符合國家標準、品質有保證的國產磁磚能有生存空間。