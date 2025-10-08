台日交流CCS論壇 環境部：目標2035年減碳600萬噸

為加速台灣淨零轉型，環境部8日舉辦「淨零關鍵力—二氧化碳捕捉後封存（CCS）國際論壇」，環境部政務次長謝燕儒致詞時強調，CCUS（碳捕捉利用與封存）是台灣「2050淨零排放路徑」中重要的關鍵技術，規劃目標在2035年達到600萬公噸的減碳貢獻。

匯聚台日產官學研專家，深度交流CCS的國家策略、前瞻技術與社會溝通等關鍵議題，共同擘劃碳封存發展策略，為達成2050淨零排放目標注入動能。謝燕儒表示，由於台灣與日本在地質條件和產業結構上相似，日本的CCS發展經驗極具參考價值。對此，日本台灣交流協會川合現副代表指出，日本沿海的碳封存潛力高達1,500至2,400億噸，日本政府已於2024年通過《CCS事業法》，推動封存許可與輸送機制，並訂定9項「先進CCS計畫」，以打造全方位的產業價值鏈，期許日台專家持續深化交流，共創永續。

日本能源金屬礦物資源機構（JOGMEC）的國枝真博士分享日本CCS戰略目標於2030年達成每年封存600萬至1,200萬噸二氧化碳，並於2050年提升至1.2億至2.4億噸。為此，JOGMEC已擇定9個「先進CCS計畫」作為商業化典範，並積極推動與馬來西亞、新加坡等國的跨境運輸合作。東京大學的辻健教授則指出，安全性與公眾信任是實現CCS目標的基石，並介紹「可攜式主動震源」與「分散式聲學感測」等創新低成本監測技術，能精準追蹤二氧化碳的地下動態與確保地質穩定。

在台灣策略方面，環境部氣候變遷署陳宜佳組長說明，「CCUS減碳旗艦行動計畫」將跨部會合作從法制、產業、科技及金融四大面向推動，為達到我國2035年減量目標，也就是NDC 3.0，CCS是不可或缺的一環。目前環境部正依《氣候變遷因應法》訂定二氧化碳捕捉後封存管理辦法，規範封存場址申請及管理相關事項；也正進行政策環境影響評估工作，作為未來個案環評的上位指導。

成功大學謝秉志教授分析，台灣要達成2035年目標雖具挑戰，但可從提升公眾意識、建構基礎設施樞紐、提供經濟誘因及完善法規制度等四大策略著手。台灣大學劉銘龍教授提出CCS是台灣達成淨零最後一塊拼圖，並提出六項推動策略建議，包括加速管理法規訂定、弭除地震疑慮、建立價值鏈、財務支持機制、參考日本JCCS模式組成公司及完善社會溝通。

日本CCS調查株式會社的棚瀬大爾部長，以苫小牧計畫為例分享其成功經驗，不僅達成30萬噸的注入目標，更在2018年北海道強震後，以科學數據證實營運安全無虞且無洩漏風險，成功贏得社會信任。JOGMEC的佐藤亮介特命調查役進一步說明「先進CCS計畫」，並深入探討了管線與船舶運輸的挑戰，分享日本如何透過成立「液化CO₂船舶運輸價值鏈共同規範討論會」，邀集逾30家企業共同研商，以建立樞紐集群（Hub-and-Cluster）模式來降低成本、分攤風險。

國內專家部分，中央大學林殿順教授指出，台灣西部具備約400多億噸的理論封存潛力，並已在觀音、鐵砧山、台中及麥寮等地規劃具潛力的先導試驗場址。台灣大學劉雅瑄教授則從國際法規趨勢分析，指出英、美、日等領先國家皆採政府主導的嚴格監管模式，建議我國未來應借鏡國際，建立涵蓋場址篩選、探勘、注入到監測的完整法規體系，確保環境安全。

論壇的最後藉由國內、外專家與所有與會代表共同對話，聚焦於法規完整性、財務支援、捕捉及監測技術、台灣策略與社會溝通等核心議題，為我國CCS發展策略提供了寶貴的建議，為台灣邁向淨零轉型奠定更穩固的信任基石。未來，環境部將持續深化國際合作與對話，建構更周全的法規與管理機制，確保CCS技術在台灣安全、穩健地發展，成為我國達成淨零轉型的關鍵支柱。