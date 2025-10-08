六福打造多元共融職場 奪PATA亞太旅行金獎

快訊

中央社／ 台北8日電

六福指出，集團以推動創新人才的策略，積極推動青銀共融、女性領導力、聽障友善職場與廣納多元族群等，奪PATA亞太旅行金獎─最佳人力資本發展獎，為台灣史上唯一獲此獎項的觀光企業，也是六福第2度拿下此獎。

台灣已邁入大缺工時代，根據行政院主計總處統計，2024年底工業及服務業職缺數高達24.7萬個，觀光業更是首當其衝。

六福旅遊集團今天發布新聞稿表示，推動多元共融與幸福職場，繼獲頒2025亞洲企業雇主獎雙獎項後，近日再度站上國際舞台，奪PATA亞太旅行金獎─最佳人力資本發展獎（Best Human Capital DevelopmentProgram）。

六福指出，目前中高齡員工占比33%，透過職務再設計與智慧機器人導入，協助青銀共融；女性主管比例超過50%、女性董事比例達43%，遠高於台灣上市公司平均。

六福表示，先前推出獨步全台的「大樂齡旅遊」，突破年齡框架，並以在地共生為主題，串接9大不同產業，包括旅行、交通、藝文及醫療等不同產業，打造樂齡觀光產業鏈，首創旅遊規劃師及圓夢管家團隊，提升熟齡族旅遊生活品質，讓長者及照護者得以喘息。

六福旅遊集團人資長蘇哲民分享，六福近年積極推動青銀共融、女性領導力、聽障友善職場與跨族群支持，並導入數位化溝通平台，即時回應員工各種需求；同時啟動全面加薪，超過97%員工受惠，自2024年11月至今平均每人領取約2個月獎金，績優員工最高近4個月，六福更推動員工持股信託與人才培育計畫，全年人力資源投入突破億元。

觀光 職場

