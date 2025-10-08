高雄國賓飯店都更案鄰房訴願被駁回 大陸建設表明：全案將順利重建

高雄國賓飯店都更案鄰房訴願被駁回，大陸建設表明：重建將順利推動。

大陸建設表示，高雄國賓飯店開發案環評整體過程合法無瑕，環境部10月3日已依法駁回其訴願及停止執行申請；同時，高雄高等行政法院9月23日亦駁回同一團體提出的停止執行聲請。

環境部與法院雙雙駁回鄰房訴願，確認本案環評程序資料完整、程序透明、公民參與充分且意見表達完善，整體過程合法無瑕。大陸建設表示，將持續依法辦理後續作業。

高雄高等行政法院裁定指出，難以認定本案有違法情事，因此不符合行政訴訟法得停止執行之要件。裁定重點如下：

2.淹水潛勢評估部分，環說書第六章載明：「本計畫位於高雄市前金區，非位於重現期100年之淹水潛勢區……」。

3.地質與液化評估方面，環說書第七章指出：「本案開挖深度27.25公尺，已大於規範要求之20公尺；基地底下23.7公尺至37.3公尺為黏土層，不符合液化條件。即使已挖除液化土層，仍採用基樁與連續壁等工法，以防止液化影響結構安全。」

4.法院另引用會議紀錄說明，依地質鑽探報告，液化層位於地下約20公尺，本案開挖深度27.25公尺已將具液化風險土層去除液化潛能，連續壁深度約50公尺已穿越液化層，確保結構體不受影響。

5.法院綜合環說書、歷次會議紀錄與既有證據後認定，尚難認本案環評處分有顯然違法情形，與訴願法或行政訴訟法中停止執行的要件不符。