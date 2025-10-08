高雄國賓飯店都更案鄰房訴願被駁回 大陸建設表明：全案將順利重建

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄國賓飯店熄燈將改建豪宅。記者林政鋒攝影
高雄國賓飯店熄燈將改建豪宅。記者林政鋒攝影

高雄國賓飯店都更案鄰房訴願被駁回，大陸建設表明：重建將順利推動。

大陸建設表示，高雄國賓飯店開發案環評整體過程合法無瑕，環境部10月3日已依法駁回其訴願及停止執行申請；同時，高雄高等行政法院9月23日亦駁回同一團體提出的停止執行聲請。

環境部與法院雙雙駁回鄰房訴願，確認本案環評程序資料完整、程序透明、公民參與充分且意見表達完善，整體過程合法無瑕。大陸建設表示，將持續依法辦理後續作業。

高雄高等行政法院裁定指出，難以認定本案有違法情事，因此不符合行政訴訟法得停止執行之要件。裁定重點如下：

1.針對本案鄰近住戶指控內容，法院檢視環說書及歷次會議紀錄，包括危老評估資訊、水災風險、公共設施涵容能力、水壓壓差及地下水監測等相關議題，皆已於本案環說書及附件中具體記載與分析。

2.淹水潛勢評估部分，環說書第六章載明：「本計畫位於高雄市前金區，非位於重現期100年之淹水潛勢區……」。

3.地質與液化評估方面，環說書第七章指出：「本案開挖深度27.25公尺，已大於規範要求之20公尺；基地底下23.7公尺至37.3公尺為黏土層，不符合液化條件。即使已挖除液化土層，仍採用基樁與連續壁等工法，以防止液化影響結構安全。」

4.法院另引用會議紀錄說明，依地質鑽探報告，液化層位於地下約20公尺，本案開挖深度27.25公尺已將具液化風險土層去除液化潛能，連續壁深度約50公尺已穿越液化層，確保結構體不受影響。

5.法院綜合環說書、歷次會議紀錄與既有證據後認定，尚難認本案環評處分有顯然違法情形，與訴願法或行政訴訟法中停止執行的要件不符。

法院及訴願機關對本案合法性均已給予一致認可，顯示部分鄰房住戶的反對言論與事實不符。

大陸建設指出，本案爭議起因主要源於與東側京城凱悅社區及北側夢萊茵社區等兩棟大樓住戶間的景觀衝突。部分住戶因而質疑本案不符危老條例或主張基地位於液化潛勢區，藉此意圖阻擾或拖延開發進度。

大陸建設表示，本案開發全程秉持「依法合規、重視安全、公開透明」三大原則，並將持續與政府單位、居民及社會大眾保持溝通，確保危老改建工程在兼顧居住安全與生活品質的前提下，順利推動。

