車美仕獲1111人力銀行幸福企業金獎

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
車美仕總經理劉傳宏（中）與同仁一同參與愛心物資捐贈活動。業者提供
車美仕總經理劉傳宏（中）與同仁一同參與愛心物資捐贈活動。業者提供

和泰集團（2207）旗下車美仕持續建立幸福職場與投入社會公益活動，積極響應和泰集團推動的永續公益理念，2025年成果涵蓋榮獲幸福企業肯定、發起國際公益物資捐贈，以及推展青年學子支持計畫，展現企業回饋社會與培育未來人才的多元承諾。

車美仕首度榮獲1111人力銀行2025幸福企業金獎肯定。此獎項透過嚴謹評選機制，全面評估企業在福利、留才與育才等職場生態。車美仕積極實踐幸福企業願景，提供同仁多元學習資源、友善健康的工作環境，展現企業永續經營的決心。

另外今年車美仕再度與「舊鞋救命國際基督關懷協會」攜手募集二手衣物與鞋子，因非洲尚有許多區域深受沙蚤等寄生蟲威脅，該協會於台灣募集物資，讓承載愛心二手物資的貨櫃能夠抵達1萬公里以外的赤貧地區，降低當地孩子們罹患受沙蚤病之風險。本次由車美仕發起愛心捐贈活動，共募集逾千件衣物及鞋子等愛心物資，由志工同仁整理後轉交協會協助運送至非洲赤貧地區，全體同仁用行動來體現對資源循環利用與弱勢關懷的責任。

在國際公益行動之外，車美仕同樣重視國內人才的培育與發展，為了鼓勵台灣青年學子以專業研究回應產業需求，並強化學術成果與產業應用的連結，推動創新思維與實務落地，車美仕在2025年首度實施碩士論文獎計畫。8月28日舉辦最終決選發表會，頒發特優獎與優等獎各一名，共計頒發獎金20萬元，期望藉此提升學生投入研究的動能，並培育產業所需之關鍵人才。本屆碩士論文獎由國立臺北科技大學車輛工程系研究所許睿哲（指導教授：蔣欣翰）榮獲特優獎；國立雲林科技大學電子工程系研究所江秉瑾（指導教授：蘇慶龍）榮獲優等獎，展現青年學子在專業研究領域的卓越成果。

