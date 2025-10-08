快訊

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

輕颱「娜克莉」今下午2時生成 未來路徑及影響程度曝光

廢料變飼料養雞也能減碳 嘉大低碳養雞技術奪「未來科技獎」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大研究成果榮獲2024「發光、發亮」農業生技創新創業競賽亞軍。圖／嘉義大學提供
嘉大研究成果榮獲2024「發光、發亮」農業生技創新創業競賽亞軍。圖／嘉義大學提供

嘉義大學跨領域研究團隊以創新的「提升雞隻生產效益、減少碳足跡」技術，勇奪有科研界奧斯卡之稱的 「2025未來科技獎」，不僅在超過500組參賽團隊中脫穎而出，更是今年農業生產領域唯一獲獎的技術，展現在永續農業與低碳畜牧領域的卓越研發實力。

頒獎典禮將於10月18日在台北世貿一館舉行，並於16日至18日的「2025台灣創新技術博覽會－未來科技館」中公開展示。

嘉大獲獎團隊由動物科學系教授陳國隆領軍，集結農業科學博士學位學程李越勝博士、應用化學系教授古國隆、微生物免疫與生物藥學系副教授謝佳雯、教授翁博群、教授朱紀實、生化科技學系副教授魏佳俐及農業科學博士學位學程蕭雅齡博士生等多位專家，並與農業部畜產試驗所合作，組成堅強的跨領域研發陣容。

嘉大團隊掌握「淨零碳排」與「無抗養殖」的國際趨勢，利用枯草芽孢桿菌LYS1進行農業副產物（如豆殼、麩皮、菇包）發酵，將廢棄物轉化為高效飼料添加物，不僅減少廢棄物堆置與燃燒，也大幅提升雞隻飼養效率，實現循環經濟與綠色生產模式。

技術效益驚人，包括取代魚粉並增效：添加1–2%的發酵產物（FPA）可完全取代魚粉，提升生產效率12%、經濟效益9%。

取代抗生素：僅需0.1%乾式發酵產物（FPB）即可取代抗生素生長促進劑，降低抗藥性風險並提升效益7.8%。

提升動物健康：LYS1對禽畜常見的大腸桿菌、沙門氏菌與金黃色葡萄球菌具良好抗菌力，有助減少疾病發生。

這項技術已達TRL9成熟度，具備量產與實地應用能力，並取得發明專利與SCI Q1期刊論文發表。嘉大團隊也曾獲國家新創獎與農業生技創業競賽佳績，技術實力備受肯定。未來將持續拓展應用至豬隻、反芻動物與水產養殖，推動臺灣畜牧業朝向低碳永續邁進。

嘉義大學表示，這項技術不僅替農業廢棄物找到高值化利用方式，也為畜牧產業提供減碳新解方，展現大學科研團隊在全球淨零浪潮下的創新能量。

嘉大研究團隊-動科系教授陳國隆（中）、李越勝博士（左二）、應化系教授古國隆（右一）、微藥系教授朱紀實（右二）及副教授謝佳雯（左一）合影。圖／嘉義大學提供
嘉大研究團隊-動科系教授陳國隆（中）、李越勝博士（左二）、應化系教授古國隆（右一）、微藥系教授朱紀實（右二）及副教授謝佳雯（左一）合影。圖／嘉義大學提供
嘉大研究團隊榮獲第21屆國家新創獎-學研新創獎由教授朱紀實（左）及李越勝博士代表出席領獎。圖／嘉義大學提供
嘉大研究團隊榮獲第21屆國家新創獎-學研新創獎由教授朱紀實（左）及李越勝博士代表出席領獎。圖／嘉義大學提供
嘉義大學跨領域研究團隊以「提升雞隻生產效益『減少碳足跡』」技術榮獲「2025未來科技獎」。圖／嘉義大學提供
嘉義大學跨領域研究團隊以「提升雞隻生產效益『減少碳足跡』」技術榮獲「2025未來科技獎」。圖／嘉義大學提供
嘉大研究成果已取得發明專利。圖／嘉義大學提供
嘉大研究成果已取得發明專利。圖／嘉義大學提供

農業生技 嘉義大學

延伸閱讀

合庫再度榮獲雙獎殊榮 永續經營實至名歸

減碳實踐驅動產業轉型，企業搶攻淨零新商機

嘉大「晶珠美人」登世界茶博會 農藝專家鏈結台酒無印良品

商業興觀點／建築減碳 三路並進

相關新聞

台師大第15任校長遴選 女足抽血案嚇退挑戰者 「延長徵求」2大咖出線

國立台灣師範大學現任校長吳正己任期將於明年2月底屆滿，台師大校長遴選委員會近日公告新任校長候選人，分別為現任教務長劉美慧...

今年來台緬甸僑生創新高 暨大接手145人開特輔班

今年緬甸僑生來台求學狀況踴躍，近1200人申請就讀，創歷年新高，人數遠超台師大僑先部名額上限，教育部協調國立暨南國際大學...

廢料變飼料養雞也能減碳 嘉大低碳養雞技術奪「未來科技獎」

嘉義大學跨領域研究團隊以創新的「提升雞隻生產效益、減少碳足跡」技術，勇奪有科研界奧斯卡之稱的 「2025未來科技獎」，不...

TDK盃機器人全國競賽 明新科大勇奪「雙冠王＋大滿貫」成最大贏家

第29屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」於中秋連假進行決賽，經過3天的激烈競技，明新科技大學勇奪雙料冠軍，成最...

中原大學陳定睿與MIT次世代奈米電子元件技術登Nature

中原大學電子工程學系助理教授陳定睿，與麻省理工學院教授Jing Kong研究團隊合作，研究以靜電排斥力為核心的先進轉移技...

全球2000大學排名出爐！台灣31所學校入榜 「僅1所私大」擠進全國前五

世界大學排名中心（CWUR）近日公布2025年「全球前2000大學」名單，台灣共有數十所學校躋身榜單。其中，國立台灣大學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。