國際建築之作「磐鈺雲詠」上樑 立序台中國際建築視野

中部豪宅建商磐鈺營建機構，在台灣大道核心地段的國際建築之作「磐鈺雲詠」，於8日舉行上樑典禮，也象徵建築工程迎來重要的里程碑，現場建築設計團隊、協力廠商蒞臨，並且邀請未來住戶齊聚，共同見證上樑儀式圓滿的瞬間。

磐鈺營建機構現場分享工程紀錄、帷幕風雨試驗影像及已購住戶專訪，完整呈現出「磐鈺雲詠」一路走來的建築歷程與對品質的堅持。回首十年前，基地仍為危老建物，因顧慮行人安全，磐鈺毅然決定先行拆除，並透過美化基地展現企業對城市責任，也在企業例行的淨街活動，邀請住戶共同參與，深化建築與社區之間的連結。

「磐鈺雲詠」基地面積930坪，超過六成空間留作開放綠地，並在街角規劃微型藝術公園，將東海大學40萬坪森林綠海延伸入基地。全案規劃地上24層、地下5層，共92戶住家與1戶店面，坪數58至65坪，並強調「戶戶三面以上採光」。

此案每三層設置一座空中花園，另有8戶專屬綠院子，同時配置電動車充電平面車位，可容納209輛，平均每戶配有超過兩個車位，回應都會住宅最迫切的停車需求。社區導入掃地、送餐機器人服務，符合未來趨勢的智能生活，以更長遠的生活思維，讓智能社區的管理得以實現，未來居住的新樣貌將不再是想像。

另外，外觀展現獨特建築語彙，7度角傾斜玻璃帷幕設計，可隨日光、氣候與雲影變化，折射出光影與綠意，成為台灣大道上一道獨特風景。

然而，也對營造工藝與品質控制提出更高的挑戰。在施工品質把關上，營造團隊恆笙建築於正式安裝前，即自主進行第三方驗證的風雨性能試驗，涵蓋風壓結構、位移容許、水密氣密與開窗功能，全部通過嚴格標準，模擬17級以上颶風與超豪大雨等極端氣候，確保建築能因應氣候變化的考驗。

典禮現場亦展示帷幕打樣模型，從玻璃顏色到立面效果逐一比對。磐鈺營建機構總經理張立杰強調，在這份美感背後，磐鈺更重視的是結構與長期使用的安全性。

張立杰表示：「磐鈺雲詠這片土地，我們已守護近十年。今日順利上樑，不只是工程的重要節點，更象徵磐鈺朝理想生活再邁進一步。期待它不僅是一棟住宅，而是能展現國際級美學與專業的作品，為台中市築起新的國際建築風景。」

「磐鈺雲詠」自推出以來，榮獲銅級低碳建築認證，更接連獲得多項國際建築設計大獎，包括2024美國MUSE設計大獎(住宅建築設計類 銀獎)、2024英國國際地產大獎(亞太地區高層住宅建築獎)、2024 FIABCI臺灣國家卓越建設獎(規劃設計類卓越獎)、2024義大利A’Design Awards(住宅建築設計獎)。