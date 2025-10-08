2025台東產業論壇落幕 產官學界與在地業者擘畫藍圖
台東縣政府今於國立台灣史前文化博物館國際會議廳舉辦「慢經濟、新動能：2025台東產業論壇」，集結產官學界與在地業者跨域合作，以青年創業、數位轉型與永續發展等3大核心議題凝聚共識、交流觀點，為台東未來產業發展擘畫藍圖。
縣長饒慶鈴表示，台東以「慢經濟」為核心，持續推動青年返鄉、產業轉型與永續發展，希望藉由論壇對話與成功案例分享，讓政策方向更貼近在地需求，也讓產業在與全國及國際接軌的同時，保有獨特的文化價值與發展韌性。
她說，縣府將持續透過一站式產業輔導計畫，串聯資源，陪伴業者邁向轉型升級。預計於明年7月至9月間盛大登場的2026台東博覽會，形塑台東品牌魅力。
論壇首先由易遊網董事長陳甫彥帶來專題演講，從旅遊與科技產業跨域的豐富經驗切入，分享如何在慢經濟中，透過青年返鄉、數位工具導入與永續實踐，激發下個世代的新發展動能。隨後饒慶鈴與陳甫彥深度對談，從地方治理到產業實務進行交流，並且獲得現場熱烈迴響。
上午首場議題「青年返鄉與地方創業」由島內散步共同創辦人魏兆廷引言，他以長期推動深度小旅行與地方創生的經驗，提出對於地方創業的觀點。花蓮練習曲文創創辦人胡文偉則分享了如何以文化活動據點及品牌經營凝聚地方共識，與在地串聯，活化街區經濟。
另台東角琉璃負責人鄭楚玄展現了原住民族琉璃工藝結合觀光體驗；饗嚮台東創辦人釧南雁分享自身返鄉創業經歷，以及如何串聯在地夥伴。透過不同地區的經驗分享，現場激盪出青年返鄉創業的多元模式，為未來政策支持方向提供具體啟發。
此外，下午場也邀請格外農品創辦人游子昂、粨發粨粽創辦人王續霖及出力釀酒業創辦人許震詮等3位業者的案例具體展現永續落地的創新力量。縣府財經處指出，論壇圓滿落幕，不僅促進產官學3方的對話交流，更激盪出跨域合作的可能性，作為後續政策規畫與資源投入的參考。
